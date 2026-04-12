Πλούσιο το μενού σήμερα Κυριακή του Πάσχα! (12/4)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή (12/4) του Πάσχα
Cytavision 3
16:00 Σάντερλαντ - Τότεναμ
18:30 Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision 4
13:30 Τζένοα - Σασουόλο
16:00 Πάρμα - Νάπολι
19:00 Μπολόνια - Λέτσε
21:45 Κόμο - Ίντερ
Cytavision 5
16:00 Τένις: ATP 1000 - Monte Carlo
Cytavision 6
10:00 Ράλι Κροατίας - Stage 3
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Νιούκασλ
Cytavision 7
16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα
20:00 Μπενφίκα - Νασιονάλ
22:30 Εστορίλ - Πόρτο
Cytavision 8
15:00 Οσασούνα - Μπέτις
22:00 Μπιλμπάο - Βιγιαρεάλ
Cablenet Sports 1
18:15 Τουλούζ - Λιλ
Cablenet Sports 2
15:30 Μπρέντα - Φέγενορντ
18:15 Νις - Χάβρη
21:45 Λιόν - Λοριάν
Cablenet Sports 3
13:30 Mπάσκετ: Μάλαγα - Βαλένθια
20:00 Μπάσκετ: Μπούργκος - Ρεάλ
Novasports Prime
18:30 Στουτγκάρδη - Αμβούργο
22:15 Mπάσκετ: Μακάμπι - Χάποελ
Novasports 3
16:30 Κολωνία - Βέρντερ
20:30 Μάιντς - Φράιμπουργκ
Novasports 4
14:30 Πάντερμπορν- Μαγδεμβούργο