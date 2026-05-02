Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (02/05), με την προσοχή στο ΓΣΠ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια - Άρης
Cytavision 2
17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ
Cytavision 3
17:00 Νιουκαστλ - Μπράιτον
19:30 Άρσεναλ - Φούλαμ
Cytavision 4
17:00 Γουλβς - Σάντερλαντ
19:00 Κόμο - Νάπολι
21:45 Αταλάντα - Τζένοα
Cytavision 5
17:00 Μπρέντφορντ - Γουέστ Χαμ
20:00 Φαμαλικάο - Μπενφίκα
22:30 Πόρτο - Αλβέρκα
Cytavision 6
18:00 Βόλεϊ: Βάκιφμπανκ - Κονελιάνο
20:00 Βόλεϊ: Εσκασίμπασι - Σκαντίτσι
Cytavision 8
17:15 Βαλένθια - Ατλέτικο
22:00 Οσασούνα - Μπαρτσελόνα
Cablenet Sports 1
15:00 Λε Μανς - Ρεμς
19:00 Ανόρθωση - Ένωση
Cablenet Sports 2
16:00 Ναντ - Μαρσέιγ
18:00 Παρί ΣΖ - Λοριάν
20:00 Μετς - Μονακό
22:05 Νις - Λανς
Cablenet Sports 3
16:00 Γυναικείο: Λιόν - Άρσεναλ
19:00 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μάλαγα
21:00 Άγιαξ - Αϊντχόφεν
Novasports Prime
19:30 Αστέρας Τρ. - Ατρόμητος
Novasports 2
17:00 Πανσερραϊκός - Λάρισα
Novasports 3
16:30 Μπάγερν - Χάιντενχαϊμ
19:30 Λεβερκούζεν - Λειψία
Novasports 4
16:30 Άιντραχτ - Αμβούργο
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000 – Madrid
Novasports Start
21:30 Σάλκε - Ντίσελντορφ
Novasports extra1
16:30 Xόφενχαϊμ - Στουτγκάρδη
Novasports extra2
16:30 Ουνιόν Βερ. - Κολωνία
Novasports extra3
16:30 Bέρντερ - Άουγκσμπουργκ