Κάταγμα κρανίου ο Λομόνακο!

Ο Σεμπάστιαν Λομόνακο συγκρούστηκε με τον Μπαρμπόσα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ομόνοια Αραδίππου.

Τα «Περιστέρια» με ανάρτησή τους εύχονται καλή ανάρρωση στον άτυχο ποδοσφαιριστή:

Η Ομόνοια Αραδίππου εύχεται καλή ανάρρωση στον ποδοσφαιριστή μας Sebastian Lomonaco ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον χθεσινό αγώνα και την διακομιδή του στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου.