Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (09/04): Δράση σε Ευρωλίγκα, Europa & Conference League
Δείτε στην TV
ΡΙΚ 1
19:45 Ράγιο Βαγεκάνο - ΑΕΚ
Cytavision 3
22:00 Μπολόνια - Άστον Βίλα
Cytavision 4
22:00 Πόρτο - Νότιγχαμ Φόρεστ
Cytavision 5
12:00 ATP 1000 Monte Carlo
Cytavision 6
22:00 Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα
Cytavision 7
22:00 Φράιμπουργκ - Θέλτα Βίγκο
Cytavision 8
22:00 Μάιντς - Στρασβούργο
Novasports 2
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Μπάγερν
Novasports 3
22:00 Μπάσκετ: Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Novasports 4
19:30 Μπάσκετ: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
Novasports 5
20:45 Μπάσκετ: Φενερμπαχτέ - Ρεάλ
Novasports 6
20:00 Golf: The Masters Tournament
Novasports Start
13:00 Elite Neon Cup
20:00 Μπάσκετ: Μερσίν - Αθηναϊκός (Γ)
Novasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Bαλένθια - Παναθηναϊκός