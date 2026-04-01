Συντετριμμένος ο Λεβαντόφσκι...

Η εικόνα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Σουηδία τα είπε όλα. Ο αρχηγός της Πολωνίας έμεινε για αρκετά δευτερόλεπτα ακίνητος στον αγωνιστικό χώρο, εμφανώς επηρεασμένος από τον αποκλεισμό που σήμανε το τέλος των ελπίδων για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η ήττα με 3-2 στα play-offs «έσπασε» τα όνειρα της Πολωνίας και μαζί και του ίδιου, που έχει συνδέσει το όνομά του με τις τελευταίες μεγάλες παρουσίες της χώρας σε Μουντιάλ.

Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα δεν προχώρησε σε έντονες δηλώσεις ή αντιδράσεις. Αντίθετα, η στάση του στο φινάλε –σκυμμένο κεφάλι και απογοήτευση– αποτύπωσε πλήρως το βάρος της στιγμής.

Για έναν ποδοσφαιριστή που ηγήθηκε της Πολωνίας στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022, ο αποκλεισμός αυτός μοιάζει με ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της καριέρας του.

