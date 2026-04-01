Μπαπέ: «Απίστευτο να γίνω πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ»

Ο Γάλλος σούπερ σταρ δείχνει ξεκάθαρα ότι, παρά τα ιστορικά ρεκόρ που πλησιάζει, η προτεραιότητά του παραμένει η επιτυχία της ομάδας και όχι τα ατομικά επιτεύγματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Χρειάζομαι μόνο τέσσερα γκολ για να γίνω ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ; Είναι πραγματικά απίστευτο, ακόμη και να το σκέφτομαι αυτό.

Για μένα, το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση, αυτή όπου έχουν αγωνιστεί οι μεγαλύτεροι παίκτες στην ιστορία. Όταν μου λένε ότι μπορώ να γίνω ο πρώτος σκόρερ της, δυσκολεύομαι να το πιστέψω.

Εγώ σκέφτομαι μόνο ρεαλιστικά πράγματα, όπως το να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε ξανά στον τελικό.»

