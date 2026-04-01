Μπαπέ: «Απίστευτο να γίνω πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε για το ενδεχόμενο να γράψει ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τονίζοντας πως παραμένει απόλυτα προσγειωμένος παρά το τεράστιο επίτευγμα που βρίσκεται μπροστά του.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ δείχνει ξεκάθαρα ότι, παρά τα ιστορικά ρεκόρ που πλησιάζει, η προτεραιότητά του παραμένει η επιτυχία της ομάδας και όχι τα ατομικά επιτεύγματα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Χρειάζομαι μόνο τέσσερα γκολ για να γίνω ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ; Είναι πραγματικά απίστευτο, ακόμη και να το σκέφτομαι αυτό.
Για μένα, το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση, αυτή όπου έχουν αγωνιστεί οι μεγαλύτεροι παίκτες στην ιστορία. Όταν μου λένε ότι μπορώ να γίνω ο πρώτος σκόρερ της, δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
Εγώ σκέφτομαι μόνο ρεαλιστικά πράγματα, όπως το να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε ξανά στον τελικό.»
sdna.gr