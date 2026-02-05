ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (5/2)

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 5/2

TV TITLAKI}Cytavision 2

19:30 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

Cytavision 4

22:00 Αταλάντα - Γιουβέντους

Cytavision 5

15:30 Tένις: ATP 250 - Montpellier

Cytavision 6

19:00 Bόλεϊ: Ολυμπιάδα Ν. - Πανιώνιος

Cytavision 7

22:00 Στραμπούργκ - Μονακό

Cytavision 8

22:00 Μπέτις - Ατλέτικο

Cablenet Sports 2

21:00 Τέλσταρ - Γκο Αχέντ Ινγκλς

Νοvasports 2

21:00 Μπάσκετ: Χάποελ - Βαλένθια

Νοvasports 4

18:00 Μπάσκετ: Nτουμπάι - Ρεάλ

21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Μονακό

Νοvasports 6

11:00 Τένις: WTA 500 - Abu Dhabi

21:45 Μπάσκετ: Παρί - Φενέρμπαχτσε

Νοvasports extra1

19:00 Τένις: Νορβηγία - Μ. Βρετανία

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

