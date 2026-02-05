Οι μεταδόσεις σήμερα (5/2)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 5/2
Cytavision 2
19:30 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια
Cytavision 4
22:00 Αταλάντα - Γιουβέντους
Cytavision 5
15:30 Tένις: ATP 250 - Montpellier
Cytavision 6
19:00 Bόλεϊ: Ολυμπιάδα Ν. - Πανιώνιος
Cytavision 7
22:00 Στραμπούργκ - Μονακό
Cytavision 8
22:00 Μπέτις - Ατλέτικο
Cablenet Sports 2
21:00 Τέλσταρ - Γκο Αχέντ Ινγκλς
Νοvasports 2
21:00 Μπάσκετ: Χάποελ - Βαλένθια
Νοvasports 4
18:00 Μπάσκετ: Nτουμπάι - Ρεάλ
21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Μονακό
Νοvasports 6
11:00 Τένις: WTA 500 - Abu Dhabi
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Φενέρμπαχτσε
Νοvasports extra1
19:00 Τένις: Νορβηγία - Μ. Βρετανία