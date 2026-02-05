«Έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Σεμέδο»

Μιλώντας στον Σούπερ Σπορ ΦΜ 104.0 και την εκπομπή «Καλημέρα στα Σπορ», ο Κυπριανίδης αναφέρθηκε στην πολυσυζητημένη φάση του αγώνα κυπέλλου όπου το γκολ του Σεμέδο με το οποίο η Ομόνοια έκανε το 2-2, ακυρώθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο παίκτης της ΑΕΛ, πήδηξε μόνος του χωρίς να τον πιέζει κανένας. Υπάρχει πλάνο που δείχνει ξεκάθαρα οτι πηδάει μόνος του για να παίξει την μπάλα. Πιστεύω οτι είναι αυτό που λέει ο κανονισμός και δεν θεωρείται οτι λαμβάνει πλεονέκτημα ο Κουλιμπαλί. Το γκολ έπρεπε να μετρήσει. Ο VAR τον καλεί για να δεί την φάση και να κρίνει ο διαιτητής μόνος του»