«Γλέντησαν» τον Κριστιάνο

Μια σατιρική αφίσα κάνει τον γύρο της Σαουδικής Αραβίας μετά την πρόσφατη «ανταρσία» του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ.

H σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. O Πορτογάλος σταρ έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μετά την εντυπωσιακή ενίσχυση της Αλ Χιλάλ, η οποία προχώρησε μεταξύ άλλων και στη μεταγραφή-έκπληξη του Καρίμ Μπενζεμά. Η απουσία του από τον αγώνα της Αλ Νασρ συνδέεται με τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ομάδα δεν ενισχύθηκε σημαντικά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Στη Σαουδική Αραβία ωστόσο το πήγαν ένα βήμα παρακάτω. Μια ασυνήθιστη ανάρτηση στα social media έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά την απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από τον πιο πρόσφατο αγώνα της Αλ Νασρ στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε μία σατιρική «αγγελία εξαφάνισης», η οποία φέρεται να δημιουργήθηκε στη χώρα και περιγράφει με χιουμοριστικό τρόπο έναν «40χρονο κλαψιάρη άνδρα που τον αναζητά και η οικογένειά του».

Ορισμένοι χρήστες αντιμετώπισαν την ανάρτηση ως αστείο, ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν προσβλητική προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Οι εικόνες, που φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ακόμη και σε τοίχους, ερμηνεύτηκαν από αρκετούς ως ειρωνικό σχόλιο προς τον Ρονάλντο, μέσα σε ένα ήδη τεταμένο ποδοσφαιρικό κλίμα στη Σαουδική Αραβία και μετά τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το όνομά του.

