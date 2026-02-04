ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κατάσταση μετά τη νίκη της Πάφος FC επί του ΑΠΟΕΛ

Mε την Πάφο FC να κερδίζει με 2-0 τον ΑΠΟΕΛ, σε εξ αναβολής αγώνα για τη 15η αγωνιστική, πλέον ο βαθμολογικός πίνακας έχει συμπληρωθεί.

Η παφιακή ομάδα βρίσκεται στο τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας με 40 βαθμούς , τρεις πίσω από τη δεύτερη ΑΕΚ και οκτώ από την πρώτη Ομόνοια. Από την άλλη ο ΑΠΟΕΛ παραμένει έκτος με 36 βαθμούς.

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου

17:00 Ένωση – Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

16:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ

19:00 Πάφος FC – Ομόνοια

19:00 Απόλλων – Ολυμπιακός

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

19:00 Άρης – Ανόρθωση

19:00 Ομόνοια Αρ. – Ακρίτας

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – ΑΕΛ Λεμεσού

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

19:00 Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

16:00 Ακρίτας - Άρης

17:00 Ομόνοια - Ένωση

19:00 ΑΕΚ -Απόλλων

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

15:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.

16:00 Εθνικός Άχνας - ΑΠΟΕΛ

19:00 ΑΕΛ - Πάφος FC