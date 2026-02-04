ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κατάσταση μετά τη νίκη της Πάφος FC επί του ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας που υπήρχε στο πρωτάθλημα.
Mε την Πάφο FC να κερδίζει με 2-0 τον ΑΠΟΕΛ, σε εξ αναβολής αγώνα για τη 15η αγωνιστική, πλέον ο βαθμολογικός πίνακας έχει συμπληρωθεί.
Η παφιακή ομάδα βρίσκεται στο τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας με 40 βαθμούς , τρεις πίσω από τη δεύτερη ΑΕΚ και οκτώ από την πρώτη Ομόνοια. Από την άλλη ο ΑΠΟΕΛ παραμένει έκτος με 36 βαθμούς.
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου
17:00 Ένωση – Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου
16:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ
19:00 Πάφος FC – Ομόνοια
19:00 Απόλλων – Ολυμπιακός
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου
19:00 Άρης – Ανόρθωση
19:00 Ομόνοια Αρ. – Ακρίτας
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – ΑΕΛ Λεμεσού
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
19:00 Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
16:00 Ακρίτας - Άρης
17:00 Ομόνοια - Ένωση
19:00 ΑΕΚ -Απόλλων
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
15:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.
16:00 Εθνικός Άχνας - ΑΠΟΕΛ
19:00 ΑΕΛ - Πάφος FC