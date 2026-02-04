ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κατάσταση μετά τη νίκη της Πάφος FC επί του ΑΠΟΕΛ

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας που υπήρχε στο πρωτάθλημα.

Mε την Πάφο FC να κερδίζει με 2-0 τον ΑΠΟΕΛ, σε εξ αναβολής αγώνα για τη 15η αγωνιστική, πλέον ο βαθμολογικός πίνακας έχει συμπληρωθεί.

Η παφιακή ομάδα βρίσκεται στο τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας με 40 βαθμούς , τρεις πίσω από τη δεύτερη ΑΕΚ και οκτώ από την πρώτη Ομόνοια. Από την άλλη ο ΑΠΟΕΛ παραμένει έκτος με 36 βαθμούς. 

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου

17:00 Ένωση – Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

16:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ

19:00 Πάφος FC – Ομόνοια

19:00 Απόλλων – Ολυμπιακός

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

19:00 Άρης – Ανόρθωση

19:00 Ομόνοια Αρ. – Ακρίτας

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – ΑΕΛ Λεμεσού

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 

19:00 Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

16:00 Ακρίτας - Άρης

17:00 Ομόνοια - Ένωση

19:00 ΑΕΚ -Απόλλων

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 

15:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.

16:00 Εθνικός Άχνας - ΑΠΟΕΛ

19:00 ΑΕΛ - Πάφος FC

