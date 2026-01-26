ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επέστρεψε και τρομάζει!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Ο Απόλλωνας βρήκε τον καλό παλιό του εαυτό, χτίζοντας ένα ισχυρό μομέντουμ, γεμάτο αυτοπεποίθηση και ψυχολογία.

Βρίσκεται στην οκτάδα του κυπέλλου, ενώ στο πρωτάθλημα επέστρεψε στη διεκδίκηση των στόχων του. Καταλυτικός παράγοντας αυτής της μεταμόρφωσης δεν είναι άλλος από τον Ερνάν Λοσάδα. Ο Αργεντινός τεχνικός, από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία, κατάφερε να «ξεμπλοκάρει» το ρόστερ, να δώσει ρόλους και ξεκάθαρη ταυτότητα στην ομάδα του. Το αποτέλεσμα; Ένα εντυπωσιακό σερί έξι συνεχόμενων νικών με συντελεστή τερμάτων 12-2 και ποδόσφαιρο που όχι μόνο φέρνει ουσία αλλά είναι και ελκυστικό στο μάτι.

Στο παιχνίδι απέναντι στον Ακρίτα, οι γαλάζιοι πραγματοποίησαν την πιο πειστική τους εμφάνιση, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τον αγώνα μέσα στο πρώτο 25λεπτο.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην επιθετική τριπλέτα των Ροντρίγκες, Τόμας και Μάρκες, που δείχνει να λειτουργεί με απόλυτη χημεία. Ενδεικτική της νοοτροπίας που επικρατεί στο Κολόσσι ήταν και η δήλωση του Tόμας: «Δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η τετράδα. Δεν φοβόμαστε καμία ομάδα, αυτές πρέπει να μας φοβούνται».

Λόγια που αποτυπώνουν ξεκάθαρα την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία μιας ομάδας που δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει με το πόδι πατημένο στο γκάζι.

ΑΠΟΛΛΩΝ

Διαβαστε ακομη