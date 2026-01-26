ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συναρπαστικός αγώνας με νικήτρια την Ανόρθωση κόντρα στον Απόλλωνα

Συναρπαστικός αγώνας με νικήτρια την Ανόρθωση κόντρα στον Απόλλωνα

Η «Κυρία» πήρε μια σπουδαία και δύσκολη νίκη

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, η Ανόρθωση επικράτησε με 98-95 του Απόλλωνα, στον αγώνα με τον οποίο έκλεισε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League

O Aπόλλωνας με λέι απ του Adams και μία βολή του Plet πέτυχε τους πρώτους πόντους (0-3) στον αγώνα, με την Ανόρθωση να απαντάει με τρίποντο του Huffman και δίποντο του Atem (5-3) στο 2'. Ακολούθως υπήρξε εναλλαγή στο σκορ μέχρι το 7' όταν ο Thomas ισοφάρισε σε 18-18. Έπειτα οι γηπεδούχοι είχαν σερί επτά πόντων και στο 8' με το δίποντο του Christensen ήταν μπροστά με 25-18, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει έπειτα από καλάθια των Adams και Christensen (27-20).

Στο 13' ο Ηλιάδης με τρίποντο έφερε εκ νέου τον αγώνα στα ίσα (29-29), για να ακολουθήσει νέα εναλλαγή στο σκορ. Η «Κυρία» δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου μπήκε μπροστά με επτά πόντους (44-37) έπειτα από το τρίποντο του Τομπάζου, ενώ οι δυο βολές του Adams λίγο αργότερα διαμόρφωσαν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου (44-38).

H απίστευτη εξέλιξη του αγώνα συνεχίστηκε και το τρίτο δεκάλεπτο, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια και τους φιλοξενούμενους εν τέλει να κλείνουν την περίοδο προηγούμενοι μετά το λέι απ του Plet μισό λεπτό πριν από τη συμπλήρωση 30 λεπτών (66-67).

Με βολή του ίδιου καλαθοσφαιριστή στο 32' ο Απόλλωνας ήταν μπροστά με τέσσερις πόντους (69-73), για να ακολουθήσει σερί δέκα πόντων για τους γηπεδούχους που στο 33' προηγούνταν με 79-73 έπειτα από το λέι απ του Huffman. Το παιχνίδι συνέχισε να είναι συγκλονιστικό και ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος με το τρίποντο του Huffman το σκορ ήταν στην ισοπαλία 86-86.

Έπειτα, με τον Hinds να πετυχαίνει πέντε πόντους (τρεις βολές και ένα δίποντο) η Ανόρθωση προηγήθηκε με 91-86 στο 39'. Ο Απόλλωνας μείωσε σε 98-95 με τρίποντο του Ηλιάδα λίγα δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, για να ολοκληρωθεί ο αγώνας με σκορ 94-89 έπειτα από δυο βολές του Hinds.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-20, 44-38, 66-67, 98-95

Aνόρθωση (Patrick Nelson Daniel)

Ηinds 24 (2), Atem 15 (2), Γκαρσία, Christensen 15, Huffman 22 (4), Ελευθερίου, Τομπάζος 6 (2), Μαραγκός 8, Χειμώνας 8

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης)

Plet 14, Thomas 24 (1), Adams 20 (2), Hλιάδης 20 (4), Powell 15 (4), Παπαδημητρίου, Καραμπατάκης, Ιερωνυμίδης 2

