Premier League (16η αγωνιστική): Επικίνδυνη έξοδος για την Σίτι στο Λονδίνο

Η αναμέτρηση που τραβάει τα βλέμματα σήμερα είναι αυτή της Κρίσταλ Πάλας με την Σίτι.

Πέντε παιχνίδια έχει το μενού από την Αγγλία σήμερα με τον κύριο όγκο να διεξάγεται στις 16:00, όπου θα κάνουν σέντρα τα τέσσερα εξ’ αυτών. Στο ματς της αγωνιστικής η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι, που θέλει να συνεχίσει την καταδίωξη της Άρσεναλ. Η Γουέστ Χαμ φιλοξενεί την Άστον Βίλα, η Τότεναμ που μετά από πέντε συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα πήρε τη νίκη κόντρα στην Μπρέντφορντ την προηγούμενη αγωνιστική, έχει εκτός έδρας δοκιμασία με την Νότιγχαμ Φόρεστ που θέλει μετά την ήττα από την Έβερτον να επιστρέψει στις νίκες για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ Σάντερλαντ και Νιουκάστλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο την Ευρώπη.

Η αγωνιστική ημέρα κλείνει στο Λονδίνο με την Μπρέντφορντ να υποδέχεται την Λιντς σε ένα παιχνίδι που αμφότερες οι ομάδες θέλουν τη νίκη για να κρατήσουν μια απόσταση ασφαλείας από τις θέσεις που οδηγούν στην Championship.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στην Premier League:

Σάββατο 13/12

Λίβερπουλ – Μπράιτον 2-0

Τσέλσι – Έβερτον 2-0

Μπέρνλι – Φούλαμ 2-3

Άρσεναλ – Γουλβς 2-1

Κυριακή 14/12

16:00 Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ

16:00 Σάντερλαντ – Νιουκάστλ

18:30 Μπρέντφορντ – Λιντς

Δευτέρα 15/12

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

Ertsports