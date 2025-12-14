ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καταγγελία Φωτίου: «Με προπηλάκισαν και επιχείρησαν να με χτυπήσουν»

Καταγγελία Φωτίου: «Με προπηλάκισαν και επιχείρησαν να με χτυπήσουν»

Στο στόχαστρο ο ΑΠΟΕΛ μετά τις καταγγελίες του διαιτητή Κωνσταντίνου Φωτίου

Σοβαρότατες αναφορές περιλαμβάνει το φύλλο αγώνος του διαιτητή Κωνσταντίνου Φωτίου μετά τη χθεσινή αναμέτρηση στο ΓΣΠ, οι οποίες εκθέτουν έντονα τον ΑΠΟΕΛ.

Ο ρεφ της αναμέτρησης κάνει λόγο για ένταση και προπηλακισμούς εις βάρος του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, κατά τη μετάβασή του στη φυσούνα του σταδίου. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και εργαζόμενοι της γαλαζοκίτρινης ομάδας φέρονται να τον περικύκλωσαν, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά και επιχειρώντας να τον χτυπήσουν.

Μάλιστα, ο Φωτίου αναφέρει ότι σε κάποια στιγμή της έντασης, άτομο που βρισκόταν πίσω του τον τράβηξε από τον λαιμό της φανέλας, προκαλώντας σκίσιμο και φθορά του ρουχισμού του. Η κατάσταση εκτονώθηκε μόνο χάρη στην άμεση παρέμβαση της ασφάλειας του σταδίου, η οποία συνόδευσε τη διαιτητική ομάδα με ασφάλεια στα αποδυτήρια.

Οι καταγγελίες αυτές αναμένεται να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή από τα αρμόδια όργανα μέσα στην βδομάδα.

ΑΠΟΕΛ

Διαβαστε ακομη