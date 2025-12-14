ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αποθέωση» για τον Ζαφείρη στην Πράγα

Ο Χρήστος Ζαφείρης... μετρά αντίστροφα για να ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Ο Ελληνας μέσος αγωνίσθηκε εχθές (13/12) για τελευταία φορά με τα «χρώματα» της Σλάβια Πράγας στην «χορταστική» νίκη με 4-3 επί της Γιάμπλονετς και στο 73ο λεπτό όταν αντικαταστάθηκε από τον Κούσεϊ γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους της τσεχικής ομάδας.

    Ανάλογες εικόνες σημειώθηκαν και στο τέλος της αναμέτρησης με τους συμπαίκτες του Ζαφείρη να τον σηκώνουν στα χέρια, ως ένδειξη ευχαρίστησης για την τριετή προσφορά του στην ιστορική ομάδα της Πράγας.

    Μάλιστα, η διοίκηση του τσεχικού συλλόγου φρόντισε ν' αποχαιρετήσει τον 23χρονο Ελληνα άσο με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από την λέξη «ευχαριστώ» γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.

    Στην θητεία του στην Σλάβια Πράγας, ο Ζαφείρης αγωνίσθηκε 123 φορές, σημείωσε 14 γκολ και «μοίρασε» 13 ασίστ, ενώ απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά:

    «Εκ μέρους μου και της οικογένειάς μου, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές μαζί σας, ειδικά πέρυσι που κερδίσαμε τον τίτλο. Πιστεύω ότι θα κερδίσετε το νταμπλ αυτήν την σεζόν».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη