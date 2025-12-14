ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «μάχη» των ντέρμπι σε αριθμούς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η «μάχη» των ντέρμπι σε αριθμούς

Αρκετά δυνατά και αμφίρροπα ντέρμπι είχε το πρώτο μισό της κανονικής διάρκειας της Cyprus League by Stoiximan, αλλά και παιχνίδια στα οποία η διαφορά δυναμικότητας έπαιξε τον δικό της ρόλο.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε την «ειδική βαθμολογία» των ντέρμπι, στα οποία συμπεριλάβαμε τις έξι παραδοσιακά μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος, καθώς και τους δύο νέους πρωταγωνιστές των τελευταίων χρόνων, Πάφος FC και Άρης.

Μόλις μία ήττα!

Η Ομόνοια ηγείται μέχρι στιγμής της σχετικής κατάταξης, συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στα εφτά ντέρμπι που έδωσε, με τη μοναδική ήττα που κατέγραψε να ήταν αυτή από τον Απόλλωνα στη Λεμεσό. Από κει και πέρα, οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό το ΓΣΠ, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες, όπως οι νίκες απέναντι σε ΑΕΚ και Πάφος FC. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ως γηπεδούχος η Ομόνοια έδωσε τα πέντε από τα εφτά ντέρμπι.

 

Η μοναδική με δύο νίκες

Στη δεύτερη θέση με έναν βαθμό λιγότερο από την Ομόνοια βρίσκεται η Πάφος FC, η οποία μπορεί να ηττήθηκε σε έναν αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης» (σ.σ. από τον Απόλλωνα), ωστόσο, κατάφερε με την καλή της εκτός έδρας παρουσία, δεχόμενη μια ήττα, να βρίσκεται ψηλά στην «ειδική βαθμολογία». Είναι, μάλιστα, η μοναδική από τις οχτώ ομάδες που πέτυχε δύο νίκες στα εκτός έδρας παιχνίδια.

 

Ήθελε το κάτι παραπάνω

Στην 3η θέση με 11 βαθμούς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία στην έδρα της πέτυχε δύο νίκες, εξήλθε μια φορά ισόπαλη, ενώ δέχτηκε μία ήττα από την Πάφος FC. Μακριά από την «Αρένα» παρατηρούμε απόλυτη ισορροπία σε τρία παιχνίδια, με μια νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα.

 

Τους… πλήγωσε το ΓΣΠ

Αμέσως μετά συναντάμε τον ΑΠΟΕΛ με 9 βαθμούς. Οι γαλαζοκίτρινοι ως φιλοξενούμενοι… αρνούνται να χάσουν, μετρώντας τρεις ισοπαλίες, με ΑΕΚ, Ομόνοια και Ανόρθωση. Ωστόσο, τους… πλήγωσε το ΓΣΠ, όπου, παρότι επικράτησαν του Άρη και του Απόλλωνα, υπέστησαν δύο ήττες από Πάφο και ΑΕΛ.

 

Δύο μεγάλες νίκες

Πιο κάτω βρίσκεται ο Απόλλωνας με 8 βαθμούς. Μπορεί οι κυανόλευκοι να πέτυχαν δύο σημαντικές νίκες σε ντέρμπι, απέναντι σε Πάφος FC και Ομόνοια, τις δύο δηλαδή ομάδες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην «ειδική βαθμολογία», ωστόσο γενικότερα δεν τα πάνε καλά στα μεγάλα παιχνίδια αφού στο σύνολο δέχτηκαν τρεις ήττες.

 

Αδύνατος εκτός έδρας, αλλά..

Την ίδια βαθμολογία έχει και ο Άρης (8) στα ντέρμπι. Παρότι ξεκίνησε ιδανικά την πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Απόλλωνα και δεν έχει δεχθεί ήττα στην έδρα του, εκτός έδρας δεν κατάφερε να κερδίσει δεχόμενος τρεις ήττες, ενώ έχει και δύο ισοπαλίες. Το θετικό για τον Άρη, όσον αφορά τον β’ γύρο, είναι ότι θα δώσει όλα τα ντέρμπι στο «Αλφαμέγα!».

 

«Φτωχός» απολογισμός

Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι, αν και πανηγύρισαν μια τεράστια επιτυχία στη Λευκωσία απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, κατέγραψαν τέσσερις ήττες ως φιλοξενούμενοι, δύο από τις οποίες ήταν βαριές απέναντι σε Ομόνοια και Άρη. Εκτός από τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, πανηγύρισαν και στον αγώνα με την  Ανόρθωση.

 

«Ερωτευμένη» με την ισοπαλία

Στην τελευταία θέση είναι η Ανόρθωση, που παρά τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν κατάφερε να μαζέψει πέντε βαθμούς, όλους με ισοπαλία, μετρώντας δύο ήττες. Η ομάδα της Αμμοχώστου ακόμη ψάχνει μία μεγάλη νίκη.

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1η αγωνιστική

Άρης – Απόλλωνας 3-1

Ομόνοια – ΑΕΚ 1-0

 

2η αγωνιστική

ΑΕΚ – ΑΕΛ 2-0

ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC 0-1

 

3η Αγωνιστική

Ανόρθωση – ΑΕΚ 1-1

Πάφος FC – Απόλλων 0-1

 

4η Αγωνιστική

ΑΕΚ – Άρης 3-2

Ομόνοια – ΑΕΛ 5-0

 

5η Αγωνιστική

Ανόρθωση – Ομόνοια 0-5

ΑΠΟΕΛ – Απόλλων 2-0

 

6η Αγωνιστική

ΑΕΛ – Ανόρθωση 4-1

ΑΕΚ – Πάφος FC 2-4

Ομόνοια – Άρης 0-0

 

7η Αγωνιστική

Άρης – ΑΕΛ 4-0

 

8η Αγωνιστική

Ανόρθωση – Άρης 1-1

Ομόνοια – Πάφος FC 2-1

ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ 1-1

 

9η Αγωνιστική

Πάφος FC – ΑΕΛ 1-0

Απόλλων – ΑΕΚ 1-2

 

10η Αγωνιστική

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 2-2

Ανόρθωση – Πάφος FC 1-1

 

11η Αγωνιστική

Πάφος FC – Άρης 2-1

Απόλλων – Ομόνοια 2-0

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ 1-2

 

12η Αγωνιστική

Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ 1-1

ΑΕΛ – Απόλλων 2-2

 

13η Αγωνιστική

ΑΠΟΕΛ – Άρης 2-0

Απόλλων – Ανόρθωση0-0

 

Αναλυτικά η βαθμολογία:

Διαβαστε ακομη