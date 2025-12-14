Πάρτε, κύριοι, ένα βιβλίο...!

Τις τελευταίες μέρες, μετά το τέλος της νοσηλείας μου από την πνευμονία, η έγνοια μου βρίσκεται στον Μάριο (99356744) και τον Χριστόφορο (96337181), οι οποίοι δέχονται τηλεφωνήματα για παραγγελίες του βιβλίου «Με τους θεούς του Ολύμπου!».

Στις αρχές είχαμε καλό αριθμό παραγγελιών, στη συνέχεια μειώθηκαν. Προσωπικά περίμενα πολύ περισσότερες πωλήσεις. Το βιβλίο, όσοι το είδαν μου είπαν ότι είναι καλό για όσους θέλουν να μάθουν. Ο σκοπός είναι σχεδόν ιερός. Ότι εισπράξουμε θα διατεθεί για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Μελών της ΕΑΚ.

Μπαίνουμε στις Χριστουγεννιάτικες μέρες κι αναμένω ότι οι παραγγελίες θα αυξηθούν. Είναι και τα δώρα που κάνουμε όλοι μας αυτές τις μέρες και σε ένα φίλαθλο οι «Θεοί του Ολύμπου» θα είναι ιδανικό δώρο και σε προσιτή τιμή (20 ευρώ το ένα, 15 ευρώ για παραγγελίες περισσότερες από ένα βιβλίο).

Για τοn σκοπό αυτό θα προσθέσω σήμερα και το δικό μου τηλέφωνο (99430863) μαζί με το email μου ddemetris16@gmail.com. Δώστε λοιπόν την παραγγελία σας και το βιβλίο θα έρθει κοντά σας, σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου, μέσω ACS.

Φίλοι μου, και κάτι άλλο. Τούτες τις γιορτινές μέρες, μην ξεχνάτε τον κόσμο που υποφέρει. Δώστε αγάπη για να πάρετε αγάπη. Δοκιμάστε το και θα νιώσετε πολύ διαφορετικά αυτά τα Χριστούγεννα...