Το Conference League είναι ιδανικό!

Τούτο δείχνει η πορεία τους τα τελευταία χρόνια και το επίπεδο των ομάδων που συμμετέχουν σ΄αυτήν. Ειδικά όπως έχει πλέον διαμορφωθεί με έναν ενιαίο όμιλο, οι ομάδες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν μία αξιοπρόσεκτη πορεία. ΑΕΚ και Ομόνοια φέτος είναι πολύ κοντά στο να προκριθούν στην επόμενη φάση, έχοντας την ευκαιρία να πάνε ακόμα παραπέρα. Το Conference League δίνει την ευκαιρία σε τέτοιου μεγέθους ομάδες να φτιάξουν περισσότερο το όνομά τους στην Ευρώπη αποκτώντας πρεστίζ, χαροποιώντας τους φιλάθλους τους και βεβαίως να έχουν επιπλέον έσοδα.

