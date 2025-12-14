Τέλος από την Ρεάλ Σοσιεδάδ ο Σέρχιο Φρανθίσκο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απολύθηκε από την Ρεάλ Σοσιεδάδ ο Σέρχιο Φρανθίσκο.

Παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ αποτελεί ο Σέρχιο Φρανθίσκο. O 46χρονος προπονητής απολύθηκε μετά και την εντός έδρας ήττα της Παρασκευής από την Τζιρόνα (1-2), που έφερε την ομάδα στην 15η θέση της LaLiga, με μόλις 4 νίκες σε 16 αγωνιστικές.

Ο Σέρχιο Φρανθίσκο, που είχε αναλάβει το καλοκαίρι, είχε απολογισμό 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 8 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Αντικαταστάτης του μέχρι νεωτέρας θα είναι ο Τζον Ανσοτέγκι, μέχρι να βρεθεί μια πιο... μόνιμη λύση για την τεχνική ηγεσία.

 

