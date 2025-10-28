Ο συγκλονιστικός Μασούρας είναι σαν... μεταγραφή

Μπορεί τα βλέμματα της τεράστιας ανατροπής της Ομόνοιας να στράφηκαν στον σκόρερ των δύο τερμάτων, Γουίλι Σεμέδο, όμως αν δει κάποιος τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των πρασίνων, ο Γιάννης Μασούρας τυγχάνει επίσης αποθεωτικών σχολίων.

Ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός ήταν ξανά συγκλονιστικός. Ήταν μάλιστα εκ των πρωταγωνιστών του γκολ της ισοφάρισης, με εξαιρετική ενέργεια ενώ στα αμυντικά του καθήκοντα ήταν... τείχος.

Είναι πολλοί αυτοί που τον θεωρούν ως μία... μεταγραφή αφού ο συμπατριώτης του, ο Γιάννης Αναστασίου ο οποίος τον έφερε στην Ομόνοια, δεν τον εμπιστεύτηκε κατά την περσινή σεζόν.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ωστόσο είδε κάποια στοιχεία άλλα πάνω του και ο Μασούρας τον δικαίωσε και με το παραπάνω.

Χ.Χ