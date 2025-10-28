Μέσι: «Θέλω πολύ να με αξιώσει ο Θεός να είμαι στο Μουντιάλ του 2026»-Τι είπε για τα περί GOAT
Ο Λιονέλ Μέσι θέλει να είναι παρών στο Μουντιάλ του 2026. Η αντίδρασή του στα περί... GOAT.
Την επιθυμία να αγωνιστεί με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2026 και να είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά εξέφρασε ο Λιονέλ Μέσι. Σε συνέντευξή του στο «NBC News», με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι, ο 38χρονος άσος μίλησε για το όνειρο να οδηγήσει τη χώρα του σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση.
Όταν ο δημοσιογράφος του είπε «... είσαι ο κορυφαίος όλων των εποχών, έτσι;», ο Μέσι απάντησε με χαμόγελο και... χωρίς λόγια.
