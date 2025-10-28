Κωστούλας: «Φανταζόμουν ότι ήμουν ο Αγουέρο, ονειρευόμουν να παίξω την Premier League»

«Ονειρευόμουν την Premier League. Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν τόσο γρήγορα»

Λόγια-μεταξύ άλλων- του Μπάμπη Κωστούλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Athletic»

Ο Έλληνας επιθετικός, «κάτοικος» Premier League από το καλοκαίρι έπρεπε να περιμένει για το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας με την Μπράιτον, αλλά από τότε δεν έχασε χρόνο κάνοντας αισθητή την παρουσία του.

Ο 18χρονος πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού βρισκόταν στο γήπεδο μόνο για 13 λεπτά ως αλλαγή στο τέλος του αγώνα, όταν σκόραρε με κεφαλιά-από κορνερ του Τζέιμς Μίλνερ, στο ντεμπούτο του εκτός έδρας στο «Ολντ Τράφορντ» στην ήττα με 4-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το Σάββατο.

Μία συνέχεια μετά μια έντονη πρώτη εμφάνιση στην κορυφαία κατηγορία μια εβδομάδα νωρίτερα, βγαίνοντας από τον πάγκο, βοηθώντας την ομάδα του να υπερασπιστεί με επιτυχία το εντός έδρας προβάδισμα με 2-1 εναντίον της Νιούκαστλ.

Ο προπονητής Φάμπιαν Χιούρζελερ έδωσε στον Κωστούλα χρόνο να προσαρμοστεί μετά την μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό έναντι 30 εκατομμυρίων λιρών στην αρχή της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

«Οι πρώτες εικόνες του κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής του ξυπνούν αναμνήσεις από τον Σέρχιο Αγουέρο, τον οποίο ο Κωστούλας είχε λατρέψει μεγαλώνοντας στην πατρίδα του», αναφέρει το «The Athletic» χαρακτηριστικά.

«Παρακολουθούσα τη Μάντσεστερ Σίτι, μου άρεσε πολύ ο Αγουέρο», είπε ο Κωστούλας, μιλώντας αποκλειστικά στο «The Athletic» πριν από το πρόσφατο ντεμπούτο του στην Premier League. «Κέρδισαν πολλά τρόπαια, αλλά κυρίως παρακολουθούσα τον Αγουέρο. Επειδή, ως παιδί, έπαιζα πάντα με μεγαλύτερους. Και ήμουν πάντα κοντός, και αυτός ήταν κοντός επιθετικός. Έτσι, φανταζόμουν ότι ήμουν ο Αγουέρο. Έπαιρνε την μπάλα, γύριζε και τελείωνε. Είχε πολύ καλό σουτ».

Ο Κωστούλας έκτοτε έχει εξελιχθεί σε επιθετικό ύψους 1,85 εκατοστών, αλλά είναι ακόμα παιδί, μετακομίζοντας στην Premier League μετά από έξι γκολ σε 21 εμφανίσεις σε μία σεζόν στην ελληνική Super League με τον Ολυμπιακό.

«Παρακολουθούσα την Premier League περισσότερο από άλλα πρωταθλήματα», είπε. «Είναι στόχος για κάθε παίκτη. Ονειρευόμουν να έρθω στην Premier League. Απλώς δεν πίστευα ότι τα πράγματα θα έρχονταν τόσο γρήγορα!»

Η σύνδεση του Κωστούλα με τους διάσημους Αργεντινούς επιθετικούς δεν σταματά στον Αγουέρο. Το...Μπάμπης (μια συντομευμένη εκδοχή του «Μπαμπιστούτα»), λέγεται ότι προέρχεται από συγκρίσεις στο στυλ παιχνιδιού του με τον Γκαμπριέλ Μπαστιτούτα.

«Αυτό είναι απλώς για πλάκα, ένα αστείο», είπε ο Κωστούλας. «Έχω δει τον Μπατιστούτα μόνο στο YouTube. Δεν τον θυμάμαι να παίζει. Αυτό ήταν πριν από την εποχή μου. Το όνομά μου (στα ελληνικά) είναι Χαράλαμπος, και ο Μπάμπης προέρχεται από εκεί».

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον πατέρα του Κωστούλα, Θανάση, που « απέκτησε φήμη με τον Ολυμπιακό, τον γίγαντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε μια εποχή που ο Μπατιστούτα ήταν ακόμα πρωταγωνιστής για τη Φιορεντίνα, τη Ρόμα και την Αργεντινή. Ο Κωστούλας ο πρεσβύτερος, κεντρικός αμυντικός, κέρδισε επτά πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας σε μια οκταετή θητεία μεταξύ 1999 και 2007, η οποία περιελάμβανε αντιμέτωπες με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους σε 15 συμμετοχές στο Champions League. Έπαιξε για άλλα επτά χρόνια μετά τον Ολυμπιακό με τη Skoda Ξάνθη, τον Αστέρα Τρίπολης και την πρώτη του ομάδα, τον Ολυμπιακό Βόλου».

«Τον παρακολουθούσα από το γήπεδο, αλλά τα περισσότερα χρόνια που έπαιζε, δεν είχα καν γεννηθεί», είπε ο Κωστούλας. «Έχω παρακολουθήσει πολλές επαναλήψεις στην τηλεόραση. Το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό τότε. Ήταν ένας δυνατός αμυντικός. Ήμουν περήφανος βλέποντάς τον.»

Ο μεγαλύτερος αδερφός του Κωστούλα, ο Κωνσταντίνος, παίζει επίσης ως κεντρικός αμυντικός στην ελληνική Super League με τον ΟΦΗ.

Γιατί, λοιπόν, είναι επιθετικός; «Πάντα παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου, με εμένα τον επιθετικό», είπε ο Κωστούλας. «Παίζαμε επίσης εναντίον του πατέρα μου, αλλά ήταν επιεικής μαζί μου όταν ήμουν παιδί. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου έπαιζε τοπικά στην Ελλάδα ως επιθετικός, οπότε ίσως το κληρονόμησα από αυτόν.»

Ο Κωστούλας έγινε ο νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στην ιστορία του Ολυμπιακού, ως 15χρονος για την ομάδα Β στη δεύτερη κατηγορία, το 2023. Στα 17 του, οδήγησε την ομάδα κάτω των 19 ετών στην κατάκτηση του τίτλου του UEFA Youth League το 2024 - το αντίστοιχο του Champions League σε επίπεδο νέων - με πέντε γκολ και δύο ασίστ σε εννέα συμμετοχές.

«Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2024-25 ως νικητής του Europa Conference League. Ο Κωστούλας ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, αφού ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ στράφηκε στο παιδί-θαύμα που τράβηξε την προσοχή των νέων. Έγραψε ξανά ιστορία, καθιστώντας τον νεότερο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου σε ηλικία 17 ετών, πέντε μηνών και 11 ημερών, σκοράροντας με κεφαλιά το πρώτο γκολ σε μια νίκη με 3-2 στο ντέρμπι τον περασμένο Οκτώβριο εναντίον του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός κατέληξε να ολοκληρώσει το πρώτο του νταμπλ σε εγχώριο πρωτάθλημα και κύπελλο για τρία χρόνια, γιορτάζοντας την 100ή επέτειό του», αναφέρεται.

Πίεση, ποια πίεση; «Ποτέ δεν το σκεφτόμουν έτσι», είπε ο Κωστούλας. «Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής στην Ελλάδα με τον σύλλογο όπου έπαιζε ο πατέρας μου. Ήξερα ότι ο σύλλογος έπρεπε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Ήμουν σίγουρος ότι αν έπαιζα, θα είχα την ευκαιρία να το κερδίσω».

Και μετά ήρθε η ευκαιρία να ενταχθεί στην Μπράιτον σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 31 εκατομμύρια λίρες με τα μπόνους:

«Ήταν δύσκολο να αλλάξω τα πάντα, ήμουν εκεί πολλά χρόνια», είπε ο Κωστούλας. «Υποστηρίζω τον σύλλογο όλη μου τη ζωή, αλλά σε έναν χρόνο στην πρώτη ομάδα έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Η ευκαιρία ήρθε για μένα για το επόμενο βήμα και έπρεπε να την εκμεταλλευτώ για το μέλλον μου.

Η Μπράιτον δίνει μια ευκαιρία σε νεαρούς παίκτες και τους εξελίσσει. Τους γνώριζα. Δεν τους παρακολουθούσα παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά είχα δει μερικά παιχνίδια. Επίσης, έπαιξαν στην Ευρώπη πριν από δύο χρόνια εναντίον μιας ελληνικής ομάδας (ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League). Δεν ήξερα τίποτα για το Μπράιτον ως μέρος, δίπλα στη θάλασσα. Όταν η συμφωνία πλησίασε, μου έδειξαν τα πάντα. Οι εγκαταστάσεις προπόνησης είναι εξαιρετικές. Περπατάω πολύ στην παραλία, στην παραλία. Είναι ωραία.»

Η τιμή για τον Κωστούλα -όπως αναφέρει το «The Athletic» -είναι συγκρίσιμη με την τιμή που καταβλήθηκε στη Γουότφορντ πριν από δύο χρόνια για τον Ζοάο Πέδρο, ο οποίος ήταν 21 ετών εκείνη την εποχή. Νεότερος και λιγότερο έμπειρος από τον πλέον 24χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό που πουλήθηκε στην Τσέλσι τον Ιούλιο για ένα πακέτο που θα μπορούσε να φτάσει τα 60 εκατομμύρια λίρες, ο Κωστούλας δεν αισθάνεται ότι πιέζεται από τις προσδοκίες. Είναι παρόμοιος με τον Ζοάο Πέδρο στην προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικούς ρόλους και στη νοοτροπία του νικητή.

«Δεν το σκέφτομαι πολύ (την τιμή)», είπε ο Κωστούλας. «Η Μπράιτον εμπιστεύτηκε αυτά τα χρήματα και είμαι έτοιμος να δείξω την αξία μου. Έχω αυτό το πάθος που δεν μπορώ να χάσω. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο για να κερδίσω.

Κυρίως πέρυσι, έπαιζα σαν δεύτερος επιθετικός. Μου αρέσει ίσως περισσότερο, μπορώ να βρίσκομαι και στις δύο θέσεις (Νο. 9 ή Νο. 10). Ο στόχος μου είναι να γίνω καλύτερος σε όλα, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει αυτή τη σεζόν και να τα απολαύσω όλα, να παίξω πολλά παιχνίδια και, φυσικά, να σκοράρω. Γι' αυτό είμαι εδώ, αυτό μου αρέσει περισσότερο, όπως κάθε επιθετικός».