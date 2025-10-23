ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βραζιλιάνοι - ΑΠΟΕΛ: Αγωνία τέλος;

Έφτσε η ώρα να τελειώσει η αγωνία των φίλων του ΑΠΟΕΛ αναφορικά με την επένδυση ή όχι των Βραζιλιάνων στην ομάδα; Στις 12:00 είναι προγραμματισμένη η δημοσιογραφική διάσκεψη του προέδρου της εταιρείας, Πρόδρομου Πετρίδη ο οποίος αναμένεται να δώσει απαντήσεις. Το σίριαλ έχει τραβήξει πάρα πολύ. Ο κόσμος θέλει απαντήσεις ενώ το τελευταίο διάστημα οι λιγοστές πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω δεν οριστικοποίησαν το τι ακριβώς συμβαίνει χωρίς αυτό απαραίτητα να είναι αρνητικό. Σε κάθε περίπτωση, επικρατεί μεγάλη αγωνία, αγωνία η οποία λογικά τελειώνει σήμερα μετά το μεσημέρι. 

Όλα στο φως από Πετρίδη

 

 

