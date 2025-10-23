Οργή των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Σαλάχ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρέθηκε στο στόχαστρο των φίλων της Λίβερπουλ, παρά τη θριαμβευτική νίκη με 5-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, εξαιτίας μιας στιγμής που προκάλεσε έντονα σχόλια στα social media.

Ο Αιγύπτιος άσος, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 74ο λεπτό, κατηγορήθηκε για ατομική συμπεριφορά όταν σε φάση προς το φινάλε του αγώνα προτίμησε να σουτάρει, αντί να πασάρει στον Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση και θα μπορούσε να σκοράρει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα των «κόκκινων».

Η ενέργεια αυτή εξόργισε μεγάλο μέρος των οπαδών, που στα κοινωνικά δίκτυα τον χαρακτήρισαν «εγωιστή» και «ατομιστή», ενώ κάποιοι δεν δίστασαν να ζητήσουν από τον Άρνε Σλοτ να τον αφήσει εκτός αποστολής για το επόμενο παιχνίδι με την Μπρέντφορντ.

Παρά την εντυπωσιακή περυσινή του σεζόν, 34 γκολ και 23 ασίστ σε 52 συμμετοχές, ο 33χρονος Σαλάχ δείχνει φέτος να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό, μετρώντας μόλις τρία γκολ και τρεις ασίστ σε 12 παιχνίδια.

Ο Ολλανδός τεχνικός καλείται πλέον να διαχειριστεί όχι μόνο την αγωνιστική κατάσταση του Αιγύπτιου σταρ, αλλά και την ένταση που έχει δημιουργηθεί στα αποδυτήρια, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Λίβερπουλ που προσπαθεί να επανέλθει μετά από τρεις διαδοχικές ήττες στην Premier League.

Διαβαστε ακομη