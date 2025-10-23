ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Conference League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase

Δημοσιευτηκε:

Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους Κύπριους στη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η Ομόνοια αγωνίζεται στην έδρα της Ντρίτα, αναζητώντας την παρθενική της νίκη ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας έχει πολύ δύσκολο έργο στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Κατά τα άλλα, υπάρχουν μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπως τα Ραπίντ Βιέννης-Φιορεντίνα και Σαχτάρ Ντόνετσκ-Λέγκια Βαρσοβίας, αλλά και το Σάμσουνσπορ-Ντινάμο Κιέβου τραβά επίσης τα βλέμματα.

2η Αγωνιστική:

(19:45) ΑΕΚ - Αμπερντίν

(19:45) Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο

(19:45) Ντρίτα - Ομόνοια

(19:45) Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα

(19:45) Ριέκα - Σπάρτα Πράγας

(19:45) Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας

(19:45) Σκεντίγια - Σέλμπουρν

(19:45) Στρασβούργο - Γιαγκιελόνια

(19:45) Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο

(22:00) Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

(22:00) Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας

(22:00) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν

(22:00) Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ

(22:00) Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα - Νόα

(22:00) Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε

(22:00) Σάμσουνσπορ - Ντιναμό Κιέβου

(22:00) Σίγκμα Όλομουτς - Ράκοφ Τσεστόχοβα

(22:00) Χάμρουν Σπάρτανς - Λωζάνη

 

