Conference League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους Κύπριους στη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Η Ομόνοια αγωνίζεται στην έδρα της Ντρίτα, αναζητώντας την παρθενική της νίκη ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας έχει πολύ δύσκολο έργο στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.
Κατά τα άλλα, υπάρχουν μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπως τα Ραπίντ Βιέννης-Φιορεντίνα και Σαχτάρ Ντόνετσκ-Λέγκια Βαρσοβίας, αλλά και το Σάμσουνσπορ-Ντινάμο Κιέβου τραβά επίσης τα βλέμματα.
2η Αγωνιστική:
(19:45) ΑΕΚ - Αμπερντίν
(19:45) Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο
(19:45) Ντρίτα - Ομόνοια
(19:45) Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα
(19:45) Ριέκα - Σπάρτα Πράγας
(19:45) Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας
(19:45) Σκεντίγια - Σέλμπουρν
(19:45) Στρασβούργο - Γιαγκιελόνια
(19:45) Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο
(22:00) Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας
(22:00) Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
(22:00) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν
(22:00) Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ
(22:00) Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα - Νόα
(22:00) Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε
(22:00) Σάμσουνσπορ - Ντιναμό Κιέβου
(22:00) Σίγκμα Όλομουτς - Ράκοφ Τσεστόχοβα
(22:00) Χάμρουν Σπάρτανς - Λωζάνη