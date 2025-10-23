Για την προοπτική και το... χρήμα

Όμως, αυτή ήρθε από τη Μάιντς στο ΓΣΠ, την πιο δύσκολη ομάδα από τις πέντε που έχει να κοντραριστεί σε αυτή τη διοργάνωση. Απόψε (19:45) φιλοξενείται στο Κόσοβο από την Ντρίτα και προσδοκά να κάνει σεφτέ ώστε να φουντώσει ξανά η προοπτική για πρόκριση, βάζοντας συνάμα και χρήμα στα ταμεία της, από το μπόνους που προσφέρει η UEFA. Είναι μία αναμέτρηση κόντρα σε έναν αντίπαλο που της δίνει τη δυνατότητα να πανηγυρίσει τη νίκη. Αν και εκτός έδρας, έχει την ετικέτα του φαβορί, κάτι που δείχνουν και οι στοιχηματικές εταιρείες, και έχει και την εμπειρία πλέον να παίρνει το ζητούμενο μακριά από την έδρα της.

Μία ενδεχόμενη επιτυχία θα βοηθήσει και στο ψυχολογικό κομμάτι. Το κυριότερο όμως είναι πως θα μπει ξανά δυναμικά στη διεκδίκηση θέσης στην 24άδα που θα προχωρήσει στον θεσμό. Ναι μεν σε πρώτη μοίρα είναι το πρωτάθλημα, όμως η Ευρώπη προσφέρει πολλά οφέλη σε περίπτωση που επιτυγχάνεται το ζητούμενο. Τόσο βραχυπρόθεσμα (χρήμα) όσο και μακροπρόθεσμα (πρεστίζ και βαθμούς για ευνοϊκές κληρώσεις).

Με ερωτηματικά...

Το γεγονός ότι τη Δευτέρα η Ομόνοια έχει να δώσει σημαντικό ντέρμπι με την Πάφος FC στο ΓΣΠ θα παίξει σημαντικό ρόλο στον καταρτισμό της ενδεκάδας από τον Χένινγκ Μπεργκ. Δεν υπολογίζονται, ως γνωστόν, οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως και ο τραυματίας Άιτινγκ. Πιθανότατα στην ενδεκάδα θα επιστρέψει μετά από καιρό ο Νικόλας Παναγιώτου στην άμυνα, όπως και ο Ιωάννης Κούσουλος στο κέντρο. Δεν θα θεωρηθεί πάντως έκπληξη αν δούμε και στην ενδεκάδα τον Ευάγγελο Ανδρέου. Ίσως δούμε επίσης αλλαγές και στα άκρα της άμυνας ώστε να πάρουν ανάσες οι Κίτσος και Μασούρας, με τους Χαμάς και Ντιουνκού να παίρνουν τις θέσεις τους.

Η Ομόνοια θα έχει τη στήριξη περίπου 300 φίλων της στην αποψινή μάχη. Δεν είναι και ο πιο ελκυστικός προορισμός, με πολλούς να αναμένουν τα άλλα δύο ταξίδια σε Λωζάνη και Βιέννη.