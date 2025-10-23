ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για την προοπτική και το... χρήμα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Για την προοπτική και το... χρήμα

Με ήττα ξεκίνησε το οδοιπορικό της η Ομόνοια στη League Phase του Conference League.

Όμως, αυτή ήρθε από τη Μάιντς στο ΓΣΠ, την πιο δύσκολη ομάδα από τις πέντε που έχει να κοντραριστεί σε αυτή τη διοργάνωση. Απόψε (19:45) φιλοξενείται στο Κόσοβο από την Ντρίτα και προσδοκά να κάνει σεφτέ ώστε να φουντώσει ξανά η προοπτική για πρόκριση, βάζοντας συνάμα και χρήμα στα ταμεία της, από το μπόνους που προσφέρει η UEFA. Είναι μία αναμέτρηση κόντρα σε έναν αντίπαλο που της δίνει τη δυνατότητα να πανηγυρίσει τη νίκη. Αν και εκτός έδρας, έχει την ετικέτα του φαβορί, κάτι που δείχνουν και οι στοιχηματικές εταιρείες, και έχει και την εμπειρία πλέον να παίρνει το ζητούμενο μακριά από την έδρα της.

Μία ενδεχόμενη επιτυχία θα βοηθήσει και στο ψυχολογικό κομμάτι. Το κυριότερο όμως είναι πως θα μπει ξανά δυναμικά στη διεκδίκηση θέσης στην 24άδα που θα προχωρήσει στον θεσμό. Ναι μεν σε πρώτη μοίρα είναι το πρωτάθλημα, όμως η Ευρώπη προσφέρει πολλά οφέλη σε περίπτωση που επιτυγχάνεται το ζητούμενο. Τόσο βραχυπρόθεσμα (χρήμα) όσο και μακροπρόθεσμα (πρεστίζ και βαθμούς για ευνοϊκές κληρώσεις).

Με ερωτηματικά...

Το γεγονός ότι τη Δευτέρα η Ομόνοια έχει να δώσει σημαντικό ντέρμπι με την Πάφος FC στο ΓΣΠ θα παίξει σημαντικό ρόλο στον καταρτισμό της ενδεκάδας από τον Χένινγκ Μπεργκ. Δεν υπολογίζονται, ως γνωστόν, οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως και ο τραυματίας Άιτινγκ. Πιθανότατα στην ενδεκάδα θα επιστρέψει μετά από καιρό ο Νικόλας Παναγιώτου στην άμυνα, όπως και ο Ιωάννης Κούσουλος στο κέντρο. Δεν θα θεωρηθεί πάντως έκπληξη αν δούμε και στην ενδεκάδα τον Ευάγγελο Ανδρέου. Ίσως δούμε επίσης αλλαγές και στα άκρα της άμυνας ώστε να πάρουν ανάσες οι Κίτσος και Μασούρας, με τους Χαμάς και Ντιουνκού να παίρνουν τις θέσεις τους.

Η Ομόνοια θα έχει τη στήριξη περίπου 300 φίλων της στην αποψινή μάχη. Δεν είναι και ο πιο ελκυστικός προορισμός, με πολλούς να αναμένουν τα άλλα δύο ταξίδια σε Λωζάνη και Βιέννη.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνελήφθη ο διαιτητής Euroleague – Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Σκέψεις για αποχώρηση Τερ Στέγκεν τον Ιανουάριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Rasmus είναι Άρης!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις κυπριακών & ελληνικών ομάδων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Βραζιλιάνοι - ΑΠΟΕΛ: Αγωνία τέλος;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οργή των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να ορθώσει ανάστημα και να κάνει... θόρυβο

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ας κρατήσουν οι χοροί με ιπτάμενο Γιάννη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Χωρίς λεζάντα...

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

ΕΝΥ και τώρα Ντρίτα ο Μαέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Για την προοπτική και το... χρήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με ωτασπίδες ο κόουτς της Μπόντο/Γκλιμτ στο γήπεδο της Γαλατά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Conference League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέσα σε μια βραδιά η Τσέλσι άλλαξε την πρώτη 3άδα των νεαρότερων σκόρερ της στο Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Παπανικολάου στο Μόναχο ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη