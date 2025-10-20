ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πότερ: «Η δουλειά μου είναι να πάμε στο Μουντιάλ τη Σουηδία»

Πότερ: «Η δουλειά μου είναι να πάμε στο Μουντιάλ τη Σουηδία»

Για τις φιλοδοξίες που έχει σε αυτή τη νέα του περιπέτεια στον πάγκο της εθνικής Σουηδίας μίλησε στην παρουσίασή του ο Γκρέιαμ Πότερ.

Νέα σελίδα στην προπονητική καριέρα του Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής Σουηδίας και τη Δευτέρα (20/10) πραγματοποιήθηκε η παρουσίασή του στους εκπροσώπους του Τύπου.

 

 

Ο 50χρονός μίλησε για τις φιλοδοξίες του, τονίζοντας ότι η Σουηδία έχει φανταστικούς ποδοσφαιριστές και ο στόχος του είναι να στείλει τη χώρα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το ερχόμενο καλοκαίρι.

 

 

«Είμαι πολύ κολακευμένος με αυτή τη δουλειά και έχω απίστευτα κίνητρα. Η Σουηδία έχει φανταστικούς ποδοσφαιριστές που κάθε εβδομάδα δείχνουν την κλάση τους στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου.Η δουλειά μου είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε, ως ομάδα, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο και να βρεθούμε στα τελικά του Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι», είπε αρχικά και συνέχισε:

 

 

«Από την εμπειρία μου από το σουηδικό ποδόσφαιρο, τον σεβασμό μου προς αυτό και από αυτά που έμαθα από το σουηδικό ποδόσφαιρο, έχω να πω ότι το συλλογικό πνεύμα είναι το σημαντικότερο πράγμα. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία σε μία ομάδα.Η δουλειάς μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα να επιτεθεί και να αμυνθεί καλα με ισορροπημένο τρόπο. Να χρησιμοποιήσουμε την ποιότητα των παικτών που έχουμε καθώς είναι ξεκάθαρο πως διαθέτουμε κορυφαίους ποδοσφαιριστές.Το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει όμως με τους έντεκα καλύτερους αλλά με τους καλύτερους έντεκα και θα πρέπει να το σκεφτούμε τώρα», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Πότερ.

 

