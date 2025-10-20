Αρτέτα: «Δεν... παρασυρόμαστε από τίποτα, εξαιρετικά όσα έχει κάνει ο Σιμεόνε στην Ατλέτικο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Η Άρσεναλ, αήττητη από τον Αύγουστο, βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά στην κορυφή της Premier League και έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια της στο Champions League, ωστόσο ο Αρτέτα δεν θέλησε να δεχθεί τον χαρακτηρισμό του «φαβορί» στο αγγλικό πρωτάθλημα.

«Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι όταν βλέπω την ομάδα, να αντικρίζω την ενέργεια, την αφοσίωση και την ποιότητα που μπορούν να προσφέρουν. Αυτό μου δίνει την πεποίθηση ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος», είπε ο Αρτέτα τη Δευτέρα (20/10), παραμονή του εντός έδρας αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Όμως αυτό είναι απλώς ένα συναίσθημα. Την επόμενη μέρα πρέπει να το αποδεικνύεις και δεν μπορείς να ασχολείσαι με τέτοια θέματα. Κάθε παιχνίδι στην Premier League είναι “ πρέπει να νικήσουμε”. Το γνωρίζουμε και το εκτιμούμε, γι’ αυτό δεν παρασυρόμαστε από τίποτα».

Όταν ρωτήθηκε για ένα βίντεο στα social media που έδειχνε τον αμυντικό Γουίλιαμ Σαλιμπά να παρακολουθεί την Ατλέτικο στο λεωφορείο, μετά το 1-0 επί της Φούλαμ το Σάββατο (18/10), ο Αρτέτα επαίνεσε τον Γάλλο διεθνή για τον επαγγελματισμό του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί δεν το ενθάρρυνα εγώ,- προήλθε από τους ίδιους τους παίκτες. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς, οπότε όσο νωρίτερα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε, τόσο το καλύτερο. Μου αρέσει αυτή η πρωτοβουλία», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Αρτέτα δήλωσε πως θαυμάζει τον προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος έχει οδηγήσει τον ισπανικό σύλλογο σε δύο Europa League και δύο πρωταθλήματα LaLiga από το 2011. «Αυτό που έχει κάνει από τότε που ανέλαβε την Ατλέτικο είναι εξαιρετικό, όχι μόνο για όσα έχει πετύχει, αλλά και για τον τρόπο που το έχει κάνει.

Η ταυτότητα που έχει δημιουργήσει είναι ξεκάθαρη, μπορείς να την αναγνωρίσεις αμέσως, γιατί η ομάδα αντικατοπτρίζει πλήρως τον προπονητή της», είπε ο Αρτέτα.

«Είναι κάτι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Είναι εκεί 14 χρόνια και ό,τι έχει κάνει είναι απίστευτο. Είναι κάποιος που θαυμάζω πολύ. Το πάθος του, η μακρά παρουσία του στο ποδόσφαιρο, και το γεγονός ότι εξακολουθεί να μεταδίδει αυτή τη δίψα για νίκη. Για να συνεχίσεις να πείθεις παίκτες σ’ αυτό το επίπεδο, πρέπει να είσαι εξαιρετικά καλός».

Ο Αρτέτα πρόσθεσε ότι ο αμυντικός Πιέρο Ινκαπιέ θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Τρίτης (21/10), αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα.