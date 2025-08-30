Επιλογές για όλα τα γούστα σήμερα Σάββατο 30/8
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα
Αlpha Κύπρου
18:15 Eυρωμπάσκετ: Κύπρος - Ελλάδα
Cytavision 1
19:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωση
Cytavision 2
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Άρης
Cytavision 3
17:00 Μάντσεστερ Γ. - Μπέρνλι
19:30 Λιντς - Νιούκαστλ
Cytavision 4
14:30 Tσέλσι - Φούλαμ
17:00 Τότεναμ - Μπόρνμουθ
19:00 Βόλος - Ολυμπιακός
21:45 Νάπολι - Κάλιαρι
Cytavision 5
17:00 Champions League (Γ): Απόλλων Ladies - Χιμπέριαν
21:30 Champions League (Γ): Γιανγκ Μπόις - Φορτούνα
Cytavision 6
13:30 Rally Παραγουάη - Stage 1
20:00 Rally Παραγουάη - Stage 1
21:45 Πίζα - Ρόμα
Cytavision 7
22:30 Σπόρτινγκ - Πόρτο
Cytavision 8
17:00 Γουλβς - Έβερτον
19:30 Πάρμα - Αταλάντα
22:30 Ρεάλ - Μαγιόρκα
Novasports 2
19:30 Πανσερραϊκός - ΟΦΗ
Novasports 3
16:30 Ευρωμπάσκετ: Λειψία - Χάιντενχαϊμ
19:30 Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν
Novasports 4
14:45 Ευρωμπάσκετ: Τσεχία - Εσθονία
18:00 Ευρωμπάσκετ: Αλαβές - Ατλέτικο
Novasports 5
13:30 Ευρωμπάσκετ: Λιθουανία - Γερμανία
16:30 Ευρωμπάσκετ: Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία
20:30 Ευρωμπάσκετ: Μαυροβούνιο - Φιλανδία
Novasports 6
15:00 Ευρωμπάσκετ: Ισλανδία - Βέλγιο
18:00 Ευρωμπάσκετ: Γαλλία - Σλοβενία
21:30 Ευρωμπάσκετ: Πολωνία - Ισραήλ
Novasports Start
15:00 Ευρωμπάσκετ: Iταλία - Γεωργία
21:30 Ευρωμπάσκετ: Ισπανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Novasports Εxtra 2
16:30 Βέρντερ - Λεβερκούζεν
Novasports Εxtra 3
16:30 Ευρωμπάσκετ: Στουτγκάρδη - Γκλάντμπαχ
Novasports Εxtra 4
16:30 Χόφενχαϊμ - Άιντραχτ
21:15 Ευρωμπάσκετ: Τουρκία - Πορτογαλία
Novasports Prime
21:00 Άρης - Παναιτωλικός
Cablenet Sports 1
21:00 Σεντ Ετιέν - Γκρενόμπλ
Cablenet Sports 2
15:00 Ρέιμς - Λε Μανς
18:00 Λοριάν - Λιλ
20:00 Ναντ - Οσέρ
22:05 Τουλούζ - Παρί
Cablenet Sports 3
17:30 Βόλενταμ - Άγιαξ
21:00 Αϊντχόφεν - Τέλσταρ