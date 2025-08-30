Με τους νέους στο Δασάκι η Ομόνοια αλλά και με μία απουσία

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Ομόνοια για τη μάχη με τον Εθνικό Άχνας στο Δασάκι. Σε μία αναμέτρηση που οι πράσινοι θα πάνε ενισχυμένοι καθώς στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι νέοι Μαέ και Αγκουζούλ.

Θα υπάρχει ωστόσο μία σημαντική απουσία που αφορά τον Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έμεινε εκτός αποστολής για αποφόρτιση.

Αναλυτικά η αποστολή: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Μιχαήλ, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Λοΐζου, Νεοφύτου.