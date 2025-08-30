ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κωστής: «Μεγάλη νίκη κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κωστής: «Μεγάλη νίκη κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο...»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του εμφανίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Λευκωσίας, Γιώργος Κωστής, μετά το 2-1 επί της Ανόρθωσης στο ΓΣΠ για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του αντέδρασε σωστά μετά την ήττα στην πρεμιέρα, χαρακτηρίζοντας τη νίκη «μεγάλη» απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε: 

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, ιδιαίτερα μετά την ήττα στην πρεμιέρα. Είχαμε πίεση, όμως ανταποκριθήκαμε εξαιρετικά.

Κάναμε μια μεγάλη νίκη κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο όπως η Ανόρθωση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας ακολούθησαν πιστά το πλάνο μας και ανταμείφθηκαν.

Συγχαρητήρια και στον κόσμο μας, που βρέθηκε δίπλα μας. Τον θέλουμε ακόμη πιο κοντά στη συνέχεια. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη βελτίωση και να κοιτάζουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον.»

 

Κατηγορίες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ετοιμάζει βαλίτσες ο Xόακιν Γκόμεθ - Τελειώνει από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «χρυσό» γκολ του Σεμέδο στο 90+9’ για την απόδραση του Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολίβια Φωτοπούλου και Στυλιάνα Ιωαννίδου στο Παγκόσμιο Στίβου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι «μικροί» που δεν αστειεύονται, o απόλυτος Άρης και το κυρίως... μενού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε κι από την έδρα της Άουγκσμπουργκ η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστής: «Μεγάλη νίκη κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο...»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σατσιάς: «Υπερβολικά τα λεπτά καθυστερήσεων – Μας αδικεί το αποτέλεσμα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Αξίζαμε τους τρεις βαθμούς, σημαντική νίκη και προχωράμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase – Ημερομηνίες & ώρες

ΑΕΚ

|

Category image

Χοακίν Γκόμεθ: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αξίζουν περισσότερα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε το τεράστιο τρίποντο ο Ολυμπιακός απέναντι στη «Κυρία»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεκινά από το ΓΣΠ το οδοιπορικό της η Ομόνοια - Το πρόγραμμα στη League phase του Conference

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τους νέους στο Δασάκι η Ομόνοια αλλά και με μία απουσία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με λυτρωτικές... τακουνιές του Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το «ερυθρόλευκο» Πανθεσσαλικό για το 2/2!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σεμέδο «σκότωσε» σε νεκρό χρόνο την Ομόνοια Αραδίππου και δύο στα δύο για τον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη