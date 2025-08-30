Κωστής: «Μεγάλη νίκη κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο...»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του εμφανίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Λευκωσίας, Γιώργος Κωστής, μετά το 2-1 επί της Ανόρθωσης στο ΓΣΠ για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του αντέδρασε σωστά μετά την ήττα στην πρεμιέρα, χαρακτηρίζοντας τη νίκη «μεγάλη» απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, ιδιαίτερα μετά την ήττα στην πρεμιέρα. Είχαμε πίεση, όμως ανταποκριθήκαμε εξαιρετικά.

Κάναμε μια μεγάλη νίκη κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο όπως η Ανόρθωση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας ακολούθησαν πιστά το πλάνο μας και ανταμείφθηκαν.

Συγχαρητήρια και στον κόσμο μας, που βρέθηκε δίπλα μας. Τον θέλουμε ακόμη πιο κοντά στη συνέχεια. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη βελτίωση και να κοιτάζουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον.»