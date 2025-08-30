Με λυτρωτικές... τακουνιές του Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το «ερυθρόλευκο» Πανθεσσαλικό για το 2/2!

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα της δευτερόλεπτα! Στο 2’ ο Κάργας απομάκρυνε προ του Ελ Κααμπί μια καλή σέντρα που έκανε από τα δεξιά ο Ροντινέι, ενώ η πρώτη τελική προσπάθεια ήρθε στο 4’, όταν μετά από σέντρα του Πνευμονίδη, ο Τσικίνιο κατέβασε όμορφα την μπάλα εντός της μεγάλης περιοχής, αλλά σούταρε άστοχα.

Στο 7’ ο Ροντινέι σέντραρε μετά από κοντινή πάσα σε εκτέλεση κόρνερ, με μια κεφαλιά του Ρέτσου να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη, ενώ στο 10’ ο Βόλος πλησίασε για πρώτη φορά το γκολ! Μετά από μια εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι, ο Τζόκα έπιασε εντυπωσιακό γυριστό στην κίνηση από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αναγκάζοντας τον Τζολάκη σε δύσκολη επέμβαση. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά την εστία των «ερυθρόλευκων» στο 14’, με τον Χάμουλιτς να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, βλέποντας όμως το συρτό του σουτ να περνάει άουτ.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει συντριπτικά υπέρ του τα ποσοστά κατοχής, με τον Βόλο όμως να ανταποκρίνεται άψογα στα αμυντικά του καθήκοντα. Στο 19’ ο Χάμουλιτς μπήκε στη μεγάλη περιοχή και σούταρε με μπόλικο φάλτσο, χωρίς όμως να απειλήσει τον Τζολάκη, ενώ στο 23’ ο Ζέλσον έκανε έξυπνο συρτό γύρισμα, με Ελ Κααμπί και Πνευμονίδη να μην καταφέρνουν να πεταχτούν στην πορεία της μπάλας για να σκοράρουν με προβολή. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων ήρθε στο 29’, με τον Ζέλσον να κάνει την κάθετη πάσα και με τον Τσικίνιο να κάνει υπέροχο γύρισμα από τα δεξιά, αλλά με τον αμαρκάριστο στο σημείο του πέναλτι Πνευμονίδη, να μην μπορεί να νικήσει τον Σιαμπάνη. Στην εξέλιξη της φάσης και μετά από γρήγορη αντεπίθεση του Βόλου, ο Λάμπρου σούταρε με πολύ δύναμη, ψηλά.

Στο 32’ ο πολύ δραστήριος Ζέλσον έκανε μία ακόμα ενέργεια και γύρισμα από τα δεξιά της επίθεσης του Ολυμπιακού, με τον Χέρμανσον να προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Ελ Κααμπί, διώχνοντας σε κόρνερ, ενώ στο 37’ ο Μαροκινός επιθετικός αιφνιδιάστηκε και δεν έκανε επαφή μετά από σέντρα του Ροντινέι. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Βόλο να χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν ο Τζόκα έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον εντελώς αμαρκάριστο Μύγα να παίρνει την κεφαλιά και με τον Τζολάκη να αποκρούει με το δεξί του πόδι!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πιέζει ασφυκτικά την άμυνα του Βόλου, φτιάχνοντας αμέσως ευκαιρίες για γκολ. Στο 48’ ο Ζέλσον έκανε ένα ακόμα γύρισμα από τα δεξιά, με τον Πνευμονίδη να κοντρολάρει και να σουτάρει πάνω στον Σιαμπάνη υπό πολύ καλές προϋποθέσεις, ενώ στο 50’ ο νεαρός εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» έβγαλε υπέροχη κάθετη, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να νικά τον Ελ Κααμπί.

Στο 54’ και μετά από βολέ του Τζολάκη, ο Ελ Κααμπί έφυγε στην πλάτη της άμυνας και σκόραρε μετά από κάκιστη έξοδο του Σιαμπάνη, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ στο 57’ ο Μαροκινός έστρωσε την μπάλα στον Νασιμέντο, ο οποίος έκανε το μακρινό σουτ, αναγκάζοντας τον Σιαμπάνη σε δύσκολη επέμβαση.

Ακολούθησε ένα τέταρτο χωρίς ευκαιρία, με τον Μεντιλίμπαρ να περνάει στο ματς τον Στρεφέτσα για το επίσημο ντεμπούτο του στο 66’. Στο 72’ και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, ο Σιαμπάνης μπλόκαρε εύκολα κεφαλιά του Ρέτσου, ενώ ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ στο 77’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ με πάσα, ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα και ο Τσικίνιο, ο οποίος βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο εν κινήσει τακουνάκι!

sportfm.gr