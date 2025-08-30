Σατσιάς: «Υπερβολικά τα λεπτά καθυστερήσεων – Μας αδικεί το αποτέλεσμα»

Απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα και τον τρόπο που χάθηκε ο βαθμός δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου, Μαρίνος Σατσιάς, μετά την ήττα από τον Άρη Λεμεσού με γκολ στο 90+9'.

Ο Κύπριος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στον χρόνο των καθυστερήσεων που δόθηκαν από τη διαιτησία, τονίζοντας πως η ομάδα του άξιζε να πάρει κάτι από τον αγώνα.

Aναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για να σκοράρουμε.

Θεωρώ υπερβολή τα λεπτά της καθυστέρησης. Το αποτέλεσμα μας αδικεί αξίζαμε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι πειθαρχημένοι και δείχνουν ότι θέλουν να πετύχουν.»

«Η ομάδα έδειξε τεράστια πειθαρχία και θέληση. Αν συνεχίσουμε έτσι, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Δεν γίνεται να αδικούμαστε συνεχώς.

Δεν ήμασταν τόσο επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, όμως θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου. Όταν δέχεσαι γκολ στο 90+9’, δεν ξέρεις τι να πεις… Είναι κάτι που σε πληγώνει. Τώρα θα ξεκουραστούμε λίγο. Θα δούμε και το θέμα των μεταγραφών μέσα στην εβδομάδα, που τα πράγματα θα είναι πιο ήρεμα. Όσο για τον Ζορζίνιο, ακόμη δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο μετά τον τραυματισμό του.»