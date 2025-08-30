ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σατσιάς: «Υπερβολικά τα λεπτά καθυστερήσεων – Μας αδικεί το αποτέλεσμα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σατσιάς: «Υπερβολικά τα λεπτά καθυστερήσεων – Μας αδικεί το αποτέλεσμα»

Απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα και τον τρόπο που χάθηκε ο βαθμός δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου, Μαρίνος Σατσιάς, μετά την ήττα από τον Άρη Λεμεσού με γκολ στο 90+9'.

Ο Κύπριος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στον χρόνο των καθυστερήσεων που δόθηκαν από τη διαιτησία, τονίζοντας πως η ομάδα του άξιζε να πάρει κάτι από τον αγώνα.

Aναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για να σκοράρουμε.

Θεωρώ υπερβολή τα λεπτά της καθυστέρησης. Το αποτέλεσμα μας αδικεί αξίζαμε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι πειθαρχημένοι και δείχνουν ότι θέλουν να πετύχουν.»

«Η ομάδα έδειξε τεράστια πειθαρχία και θέληση. Αν συνεχίσουμε έτσι, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Δεν γίνεται να αδικούμαστε συνεχώς.

Δεν ήμασταν τόσο επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, όμως θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου. Όταν δέχεσαι γκολ στο 90+9’, δεν ξέρεις τι να πεις… Είναι κάτι που σε πληγώνει. Τώρα θα ξεκουραστούμε λίγο. Θα δούμε και το θέμα των μεταγραφών μέσα στην εβδομάδα, που τα πράγματα θα είναι πιο ήρεμα. Όσο για τον Ζορζίνιο, ακόμη δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο μετά τον τραυματισμό του.»

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

(Στιγμιότυπα) Ομόνοια Αραδίππου – Άρης 0-1: Το «χρυσό» γκολ του Σεμέδο στο 90+9’

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολίβια Φωτοπούλου και Στυλιάνα Ιωαννίδου στο Παγκόσμιο Στίβου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι «μικροί» που δεν αστειεύονται, o απόλυτος Άρης και το κυρίως... μενού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε κι από την έδρα της Άουγκσμπουργκ η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστής: «Μεγάλη νίκη κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο...»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σατσιάς: «Υπερβολικά τα λεπτά καθυστερήσεων – Μας αδικεί το αποτέλεσμα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Αξίζαμε τους τρεις βαθμούς, σημαντική νίκη και προχωράμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase – Ημερομηνίες & ώρες

ΑΕΚ

|

Category image

Χοακίν Γκόμεθ: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αξίζουν περισσότερα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε το τεράστιο τρίποντο ο Ολυμπιακός απέναντι στη «Κυρία»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεκινά από το ΓΣΠ το οδοιπορικό της η Ομόνοια - Το πρόγραμμα στη League phase του Conference

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τους νέους στο Δασάκι η Ομόνοια αλλά και με μία απουσία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με λυτρωτικές... τακουνιές του Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το «ερυθρόλευκο» Πανθεσσαλικό για το 2/2!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σεμέδο «σκότωσε» σε νεκρό χρόνο την Ομόνοια Αραδίππου και δύο στα δύο για τον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χαστούκι Ολυμπιακού σε Ανόρθωση σε ματς με τρομερό φινάλε στο ΓΣΠ με «ήρωα» Ταλιχμανίδη και μοιραίο τον Βούκιτς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη