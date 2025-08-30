Χοακίν Γκόμεθ: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αξίζουν περισσότερα»

Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο προπονητής της Ανόρθωσης, Χοακίν Γκόμεθ, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην παρουσία των φιλάθλων και δεν δίστασε να ζητήσει συγγνώμη για το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ απογοητευμένος. Βλέπω τους φιλάθλους μας να μας στηρίζουν με πάθος και σίγουρα άξιζαν κάτι καλύτερο. Είναι οι κορυφαίοι οπαδοί στη χώρα και δεν αξίζουν τέτοιες εμφανίσεις.

Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τον ρυθμό, όμως το παιχνίδι είχε πολύ γρήγορη εξέλιξη. Όσο μπορούσαμε, προσπαθήσαμε να το φέρουμε στα μέτρα μας.

Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να βελτιωνόμαστε. Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο μας.»