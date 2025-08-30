ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι «μικροί» που δεν αστειεύονται, o απόλυτος Άρης και το κυρίως... μενού

Ο απολογισμός μετά από τη διεξαγωγή τεσσάρων παιχνιδιών στην 2η αγωνιστική.

Με δύο... εκπλήξεις κύλησαν τα μέχρι στιγμής παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής. Την Παρασκευή η Ε.Ν. Ύψωνα πέτυχε σπουδαίο διπλό επί του Απόλλωνα ενώ το Σάββατο ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Ανόρθωσης. Και λέμε εκπλήξεις μιας και πριν αρχίσουν τα ματς, οι δύο αυτές ομάδες μπήκαν στο γήπεδο ως αουτσάιντερ.

Γενικά οι «μικροί» δεν... αστειεύονται, με την Ομόνοια Αραδίππου να ζορίζει τον Άρη που όμως βρήκε τον τρόπο και είναι... απόλυτος αφού μετρά δύο στα δύο.

Το κυρίως μενού θα σερβιριστεί την Κυριακή (31/08) όπου έχουμε δύο ντέρμπι. Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί την αστεράτη Πάφος FC ενώ στη Λάρνακα η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ.

Ύπουλη έξοδο έχει και η Ομόνοια στο Δασάκι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Εθνικό Άχνας.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ακρίτας - Ένωση 1-0

(42' Ζαμπέλιν)

Απόλλων - E.N. Ύψωνα 0-3

(10′, 90+8′ Τεισέιρα, 65' Χριστοδούλου)

Ολυμπιακός - Ανόρθωση 2-1

(14΄ Ίντζια, 30΄ Ζοάο Μάριο / 89΄ Βούκιτς)

Ομόνοια Αρ. - Άρης 0-1

(90+9΄ Σεμέδο)

Κυριακή 31/08

19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ

19:00 Εθνικός Άχνας - Ομόνοια

20:00 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟμαδεςΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη