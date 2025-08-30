Ράτζκοφ: «Αξίζαμε τους τρεις βαθμούς, σημαντική νίκη και προχωράμε»

Ικανοποιημένος από τη νίκη της ομάδας του εμφανίστηκε ο τεχνικός του Άρη Λεμεσού, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, μετά το δραματικό 1-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Ο Λευκορώσος προπονητής αναγνώρισε τη δυσκολία του αγώνα και χαρακτήρισε τους τρεις βαθμούς απολύτως δίκαιους για την προσπάθεια των παικτών του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, η Ομόνοια Αραδίππου είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα το είδαμε και στην πρεμιέρα της. Ήταν μια σημαντική νίκη για εμάς, αν και θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει νωρίτερα και να “κλειδώσουμε” το αποτέλεσμα.

Τώρα ακολουθεί η διακοπή, μια καλή ευκαιρία για ξεκούραση, αποθεραπεία παικτών και επιστροφή ακόμη πιο δυνατοί.»

«Οι τρεις σημερινοί βαθμοί ήταν πολύ σημαντικοί. Ο αντίπαλος έδειξε μαχητικότητα και συνοχή. Είναι η πρώτη φορά που φέτος αντιμετωπίζουμε μια τόσο συμπαγή ομάδα, που δεν αφήνει χώρους. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Δουλέψαμε σκληρά στην προετοιμασία και σήμερα δείξαμε ότι αξίζαμε αυτή τη νίκη. Συνεχίζουμε με στόχο να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.»