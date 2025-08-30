Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase – Ημερομηνίες & ώρες
Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοίνωσε επίσημα το πρόγραμμα των αναμετρήσεών της στη League Phase του UEFA Europa Conference League. Η ομάδα του Ιδιάκεθ θα δώσει τρία εντός και τρία εκτός έδρας παιχνίδια, αρχίζοντας την προσπάθειά της απέναντι στην AZ Άλκμααρ στο «ΑΕΚ Αρένα».
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική
ΑΕΚ – AZ Alkmaar
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025
22:00
2η αγωνιστική
Crystal Palace FC – ΑΕΚ
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025
20:00 τοπική ώρα / 22:00 ώρα Κύπρου
3η αγωνιστική
ΑΕΚ – Aberdeen FC
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025
19:45
4η αγωνιστική
HNK Rijeka – ΑΕΚ
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025
21:00 τοπική ώρα / 22:00 ώρα Κύπρου
5η αγωνιστική
BK Häcken – ΑΕΚ
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025
18:45 τοπική ώρα / 19:45 ώρα Κύπρου
6η αγωνιστική
ΑΕΚ – KF Shkëndija
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025
22:00