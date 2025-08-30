Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase – Ημερομηνίες & ώρες

Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοίνωσε επίσημα το πρόγραμμα των αναμετρήσεών της στη League Phase του UEFA Europa Conference League. Η ομάδα του Ιδιάκεθ θα δώσει τρία εντός και τρία εκτός έδρας παιχνίδια, αρχίζοντας την προσπάθειά της απέναντι στην AZ Άλκμααρ στο «ΑΕΚ Αρένα».

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική

ΑΕΚ – AZ Alkmaar

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025

22:00

2η αγωνιστική

Crystal Palace FC – ΑΕΚ

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025

20:00 τοπική ώρα / 22:00 ώρα Κύπρου

3η αγωνιστική

ΑΕΚ – Aberdeen FC

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025

19:45

4η αγωνιστική

HNK Rijeka – ΑΕΚ

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025

21:00 τοπική ώρα / 22:00 ώρα Κύπρου

5η αγωνιστική

BK Häcken – ΑΕΚ

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025

18:45 τοπική ώρα / 19:45 ώρα Κύπρου

6η αγωνιστική

ΑΕΚ – KF Shkëndija

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025

22:00