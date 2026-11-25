Με εννέα απουσίες θα παραταχθεί η Μίλαν στην αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς τα αγωνιστικά προβλήματα δεν αφήνουν σε ησυχία τον Ρούμπεν Αμορίμ. Παρότι ο Φικάγιο Τομόρι ξεπέρασε τον μυϊκό τραυματισμό του και επέστρεψε στις προπονήσεις, οι Ροσονέρι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα με σημαντικές ελλείψεις σε όλες σχεδόν τις γραμμές.

Η τελευταία δυσάρεστη εξέλιξη για τους Ιταλούς αφορά τον Φραντσέσκο Καμάρντα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Ο νεαρός επιθετικός δύσκολα θα διεκδικούσε θέση στο αρχικό σχήμα, ωστόσο πλέον τίθεται οριστικά εκτός για το παιχνίδι του Φαλήρου.

Στη λίστα των απόντων προστέθηκαν επίσης ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξιό ορθό μηριαίο μυ, και ο Πάβλοβιτς, που υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Εκτός αποστολής θα μείνει και ο Μπαρτεσάγκι, εξαιτίας ενοχλήσεων στο δεξί πόδι.

Πέντε ακόμη απουσίες

Τα προβλήματα για τον Αμορίμ είναι ακόμη περισσότερα, καθώς οι τέσσερις νέες απουσίες έρχονται να προστεθούν σε πέντε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ήδη εκτός δράσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Ματέο Γκάμπια επέλεξε να μην υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τη θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και ακολουθεί συντηρητική θεραπεία, με την επιστροφή του να τοποθετείται πλέον μέσα στο 2027.

Παράλληλα, ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό στον έσω οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού, ενώ ο Αλέξις Σαλεμάκερς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον δεξιό αστράγαλο, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Στο απουσιολόγιο βρίσκονται ακόμη ο Σάμουελ Τσουκουέζε, ο οποίος χειρουργήθηκε στο ισχίο, καθώς και ο Πιέτρο Τερατσιάνο, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο.

Η επιστροφή Τομόρι και ο δύσκολος γρίφος για τον Αμορίμ

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η επιστροφή του Φικάγιο Τομόρι αποτελεί μία από τις ελάχιστες θετικές ειδήσεις για τον Πορτογάλο τεχνικό. Ο Άγγλος αμυντικός ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις και συμμετείχε κανονικά στην πρωινή προπόνηση της ομάδας στο Μιλανέλο.

Ο Αμορίμ καλείται πλέον να διαμορφώσει τα πλάνα του με περιορισμένες επιλογές, καθώς η Μίλαν θα στερηθεί εννέα ποδοσφαιριστές στην κρίσιμη ευρωπαϊκή έξοδο στην Αθήνα.

gazzetta.gr