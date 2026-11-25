Συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (26/11, 22:00) μάχης με τη Γιουβέντους στο Τορίνο για την 5η αγωνιστική του Europa League παρέθεσε ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ.

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«Είναι ωραίο να ακούμε τους παίκτες να λένε ότι θα έπαιζαν και 100 παιχνίδια (σ.σ. αναφερόταν σε δήλωση του Κουλιμπαλί). Ανυπομονούμε για το παιχνίδι, νιώθουμε πολύ καλά που είμαστε στη θέση να παίζουμε απέναντι σε μια τόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα όπως η Γιουβέντους με πολλή ποιότητα, με τοπ παίκτες και προπονητή, θα είναι εμπειρία για εμάς. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο ξέροντας πως ανταγωνιζόμαστε μια ομάδα του ψηλότερου επιπέδου».

Για τη δήλωση Σπαλέτι ότι η ομάδα του θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική απέναντι στην Ομόνοια αλλά και ότι θα κάνει ροτέισιον: «Ξέρουμε πως ο κ. Σπαλέτι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι πετυχημένος προπονητής. Περιμένουμε το ροτέισιον, έχουν ήδη αρκετούς βαθμούς, έχουν αγώνα πρωταθλήματος, αλλά ό,τι ομάδα κι αν κατεβάσουν περιμένουμε πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα παίξουμε με τον ίδιο τρόπο με όποιους κι αν παίξουν, συνηθίζουν να κάνουν αλλαγές στην ενδεκάδα χωρίς να αλλάζουν φιλοσοφία και ταυτότητα, έχουν αγωνιστεί πολλοί παίκτες. Με όποιους κι αν αγωνιστούν το περιμένουμε το ίδιο δύσκολο και πρέπει να είμαστε στο καλύτερο μας επίπεδο για να ανταγωνιστούμε».

Για το ότι σε Κύπρο και Ευρώπη η Ομόνοια στα πλείστα παιχνίδια είχε καλύτερο πρώτο ημίχρονο και όχι τόσο καλό δεύτερο: «Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ήταν έτσι. Το μόν οπαιχνίδι που προηγηθήκαμε και δεν κερδίσαμε στο πρωτάθλημα ήταν το προηγούμενο με τον ΑΠΟΕΛ. Είναι φυσιολογικό στο πρωτάθλημα να έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοση καθώς συνήθως δίνουμε δύο αγώνες την εβδομάδα. Η Γιουβέντους διαχειρίζεται πολύ καλά τα παιχνίδια της. Θα είναι σπουδαία εμπειρία για εμάς ο αγώνας και θέλουμε να δούμε σε ποιο επίπεδο ανταγωνιστικότητας θα είμαστε απέναντι στη Γιουβέντους».

Για τα καλά λόγια του Σπαλέτι ότι ο Μπεργκ ξέρει τι πρέπει να κάνει και ότι η Ομόνοια είναι επικίνδυνη: «Είναι σπουδαίος προπονητής, έχει μακρά εμπειρία στην Ιταλία και εκτός, είναι πολύ πετυχημένος έτσι σίγουρα τον σεβόμαστε πολύ τόσο τον ίδιο όσο και την ομάδα του».

Aν συμφωνεί με τον Κουλιμπαλί ότι προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα: «Νομίζω ότι όταν παίζαμε προκριματικά ο στόχος ήταν να μπούμε στη League Phase γιατί ήταν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μετά όταν είσαι στην Ευρώπη και παίζεις στο πρωτάθλημα, σίγουρα το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό για κάθε ομάδα. Αν ρωτούσες την Άρσεναλ πέρσι θα σου έλεγε το πρωτάθλημα και όχι το Champions League. Αν ρωτούσες την Μπάγερν ίσως να ήταν διαφορετικό γιατί το παίρνει κάθε χρόνο. Γενικά για τις περισσότερες ομάδες το πιο σημαντικό είναι το πρωτάθλημα. Εμείς σίγουρα θέλουμε το καλύτερο δυνατό αύριο, είναι μια εμπειρία, είναι το μπόνους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως ήμασταν για μεγάλο διάστημα με την Μπενφίκα και τη Ναϊμέγκεν όμως είναι δύσκολο με τέτοιες ομάδες να είσαι ανταγωνιστικός για 90 λεπτά, δεν μπορούμε ακόμη να το κάνουμε αυτό, με τη Θέλτα το κάναμε αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι».

Αν είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι στιγμής: «Ναι, είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Και η Μπενφίκα ήταν κοντά σε επίπεδο αλλά ήταν εντός έδρας, τώρα εκτός. Έχουν σπουδαίους παίκτες, ιστορία, κουλτούρα. Είναι κορυφαία ομάδα στην Ιταλία και κλασική ομάδα του Champions League».

Για τις πιθανότητες που δίνει στην Ομόνοια να έχει θετικό αποτέλεσμα με τη Γιουβέντους: «Δεν είμαι μαθηματικός, στο ποδόσφαιρο είναι παράξενα κάποτε τα παιχνίδια. Δεν κερδίζει πάντα η καλύτερη ομάδα. Σίγουρα όμως οι πιθανότητες είναι πολύ περισσότερες για τη Γιουβέντους. Σκέφτομαι κυρίως το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα αύριο, αυτό είναι το πιο σημαντικό».