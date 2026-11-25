Διαβάστε όσα δήλωσε ο Σενού Κουλιμπαλί στη συνέντευξη Τύπου της Ομόνοιας ενόψει της αυριανής (26/11, 22:00) αναμέτρησης με τη Γιουβέντους στο Τορίνο για το Europa League.

Αναλυτικά...

«Για εμάς είναι προνόμιο που έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε αυτό τον αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο. Για εμάς όταν ήμασταν μικροί οι Γιουβέντους ήταν από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο και θέλουμε να το απολαύσουμε».

«Προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα, γιατί μέσω αυτού μπορείς να έχεις τέτοιους αγώνες στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται».

«Είναι γεγονός ότι χρόνο με τον χρόνο γίνονται όλο και περισσότερα τα παιχνίδια όμως δεν παραπονιόμαστε. Σίγουρα υπάρχουν τραυματισμοί λόγω αυτού του βεβαρημένου προγράμματος όμως ήταν όνειρο για εμάς να ζούμε αυτές τις στιγμές και για αρκετούς άλλους είναι όνειρο αυτό που εμείς ζούμε. Οπότε εγώ προσωπικά δεν το αλλάζω. Σίγουρα οι τραυματισμοί υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, κάποια πράγματα δεν τα ελέγχεις εσύ. Δεν θα άλλαζα τη θέση μου, θέλω να παίζω όσα περισσότεαρ παιχνίδια μπορώ, ακόμη και 100 παιχνίδια να ήταν τη σεζόν, ήταν αυτό που ονειρεύτηκα και τώρα το ζω και δεν θα το άλλαζα».