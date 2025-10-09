Μάρκος Γιορέντε: «Μας ψεκάζουν!»

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας συνεχίζει την προετοιμασία της για τους αγώνες που θα δώσει εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας στις 11 και 14 Οκτωβρίου, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με στόχο να διευρύνει το αήττητο σερί της.

Ενόψει των αναμετρήσεων, ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάρκος Γιορέντε, μίλησε στην εκπομπή «El Partidazo» του COPE και αποκάλυψε πώς είναι η καθημερινή του ρουτίνα. Ο αστέρας των «ροχιμπλάνκος» καυχιέται τακτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες υγείας του, οι οποίες περιλαμβάνουν την παλαιολιθική διατροφή, τη σημασία της έκθεσης στον ήλιο, τη γείωση, τους κίτρινους φακούς στα γυαλιά του και το κόκκινο φως στο σπίτι του που ξεκινά μετά τη δύση του ηλίου.

«Φοράω γυαλιά ηλίου μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Δεν φοράω γυαλιά ηλίου και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος επειδή δεν αφήνουν τις απαραίτητες ακτίνες να μπουν στα μάτια σου», είπε. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έξω, δεν πρέπει να φοράς τίποτα. Τα κόκκινα είναι για εξωτερικούς χώρους και όταν νυχτώνει. Είναι θέμα βιολογίας, όχι γνώμη μου».

Επιπλέον, ο Γιορέντε αποκάλυψε ότι πίνει καφέ με βούτυρο για πρωινό: «Μου αρέσει. Αντί για γάλα ή κρέμα γάλακτος, βάζω βούτυρο. Σου δίνει μια ώθηση ενέργειας... και είναι υγιές λίπος. Αναζητώ την υγεία από μέσα μου», εξήγησε.

▪️ "Lo único que digo es que, para mí, no es normal".



▪️ "Ojalá salga alguien a decir qué es".



Marcos Llorente da su opinión en ElDesmarque sobre las estelas de los aviones en el cielo.



🎙️ Una entrevista de @Rafa9Mainez



🔗 https://t.co/aT4xiriBnL 🔗 pic.twitter.com/jXie5Ixrav — ElDesmarque (@eldesmarque) October 8, 2025

Ο μεσοεπιθετικός της Ατλέτικο, ο οποίος έχει 2,3 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει επίσης την τάση να κάνει εξαιρετικά αμφιλεγόμενες αναρτήσεις, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι τα ίχνη συμπύκνωσης που αφήνουν τα αεροπλάνα χρησιμοποιούνται για να «ψεκάσουν» και να «τροποποιήσουν τον καιρό». Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε σχετικά, και ο Γιορέντε ήταν ξεκάθαρος. «Δεν λέω ότι δεν πετάνε σκουπίδια, αλλά δεν έχω ξαναδεί τέτοιους ουρανούς. Δεν τους έχω ξαναδεί έτσι στη ζωή μου», δήλωσε.

Ο 30χρονος είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν ένα βίντεο στο Instagram που έδειχνε μερικά από τα ίχνη του αεροπλάνου, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Αρκετά».

Τι είναι τα λευκά ίχνη που αφήνουν τα αεροπλάνα

Το φαινόμενο της εμφάνισης λευκών καπών στον ουρανό έχει τροφοδοτήσει μια πληθώρα θεωριών συνωμοσίας που έχουν κάνει θραύση στη φαντασία των ανθρώπων. Ενώ αυτές οι θεωρίες συχνά περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για κυβερνητικά σχέδια που σχετίζονται με την απελευθέρωση τοξικών χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα μέσω αυτών των ραβδώσεων, η πραγματική αλήθεια είναι λιγότερο εντυπωσιακή.

Αυτά τα ίχνη είναι αποτέλεσμα των υδρατμών που σχηματίζονται όταν οι κινητήρες των αεροπλάνων καίνε καύσιμα και αποβάλλουν θερμό αέρα στην ψυχρή ανώτερη ατμόσφαιρα. Καθώς ο υγρός αέρας γύρω από τους κινητήρες ψύχεται γρήγορα, συμπυκνώνεται και σχηματίζει αυτά τα ίχνη.

Σε υγρές συνθήκες, τα ίχνη μπορεί να εξελιχθούν σε αφράτα σύννεφα με φόντο τον μπλε ουρανό. Παρά τους ευφάνταστους ισχυρισμούς που τα περιβάλλουν, τα ίδια τα contrails δεν είναι επιβλαβή.

