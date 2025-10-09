ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μητέρα του Εμπαπέ αποκαλύπτει: «Με πονά που δεν έχει πια φυσιολογική ζωή»

Η Φαϊζά Λαμαρί, μητέρα του Κιλιάν Εμπαπέ, μίλησε με ειλικρίνεια στην εκδήλωση Demain le Sport, περιγράφοντας τις δυσκολίες που βιώνει ο γιος της μακριά από τα φώτα των γηπέδων, αλλά μέσα στην έντονη πίεση της δημοσιότητας.

Η Λαμαρί αναφέρθηκε στις αλλαγές που αντιμετώπισε ο Γάλλος σούπερ σταρ μετά τη μεταγραφή του από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η προσαρμογή του δεν ήταν εύκολη: «Είχα μια συζήτηση μαζί του πέρυσι, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Τον ρώτησα αν θα ήθελε να έχει κοπέλα. Μου απάντησε: “Βλέπεις γυναίκα μέσα σε αυτό το χάος;”».

Η μητέρα του αποκάλυψε επίσης ότι ο Εμπαπέ αναζητά τρόπους να νιώσει, έστω και για λίγο, σαν ένας απλός άνθρωπος: «Είναι γνωστό ότι οδηγεί στον περιφερειακό δρόμο με ένα Peugeot 206, μόνο και μόνο για να θυμηθεί πώς είναι η κανονική ζωή. Δεν μπορεί καν να περπατήσει στον δρόμο πια. Με στεναχωρεί αυτό».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην έρευνα που ξεκίνησαν οι σουηδικές αρχές σχετικά με μια φερόμενη σεξουαλική επίθεση, υπόθεση με την οποία είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι συνδεόταν το όνομά του: «Εμπιστευόμουν τον Κιλιάν, αλλά τον ρώτησα: “Το έκανες;” και εκείνος απάντησε: “Τελείωσες με τις αυταπάτες σου;”. Ήταν το μοναδικό ταξίδι που δεν είχαμε οργανώσει… και πληρώσαμε το τίμημα».

Διαβαστε ακομη