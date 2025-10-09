Σαουδάραβας επιχειρηματίας ρίχνει «βόμβα» για τη Γιουνάιτεντ: «Έμαθα ότι πωλείται»!

Ο Al Sheikh, που περιγράφεται ως επικεφαλής του General Entertainment Authority που έχει υπ’ ευθύνη του τις συμφωνίες για την παρουσία σούπερ σταρ αθλητών και κορυφαίων ομάδων για αγώνες στη Σαουδική Αραβία στο κομμάτι του wrestling, έριξε… «βόμβα».

«Έφτασε στ’ αυτιά μου πως η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο πώλησης των μετοχών σε νέο επενδυτή και ελπίζω να είναι πολύ καλύτερος από τους προηγούμενους» έγραψε ο Σαουδάραβας στα social media και προκάλεσε… παροξυσμό, ρίχνοντας και το «καρφί» του για τους Γκλέιζερς!

Φυσικά, ακόμα δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά ο συγκεκριμένος ισχυρισμός…

england365.gr