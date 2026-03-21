Βήμα ανόδου η Καρμιώτισσα, ελπίδα παραμονής και… εκκωφαντικό 5-5

Bήμα για επιστροφή της στην Α’ κατηγορία έκανε η Καρμιώτισσα, μετά την εντός έδρας νίκη της με 1-0 επί της ΜΕΑΠ, για την 11η αγωνιστική του α' ομίλου στη Β' κατηγορία.

Η ομάδα των Πολεμιδιών, η οποία βρίσκεται στην 3η θέση, έφθασε τους 46 βαθμούς, αφήνοντας δύο πιο πίσω την ΠΑΕΕΚ και εφτά τη Δόξα, που έφεραν ισοπαλία χωρίς τέρματα στο μεταξύ τους παιχνίδι (0-0).

Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου (21/03) η Αγία Νάπα ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις απέσπασε ισοπαλία 5-5 κόντρα στον ΑΣΙΛ. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τον αγώνα Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Καρμιώτισσα – ΜΕΑΠ 1-0

ΠΑΕΕΚ – Δόξα 0-0

Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ 5-5

Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα 22/03, 15:30

Η βαθμολογία του α' ομίλου: Nέα Σαλαμίνα 69, Ομόνοια 29Μ 47, Καρμιώτισσα 46, ΠΑΕΕΚ 44, Δόξα 39, Αγία Νάπα 35, ΜΕΑΠ 28, ΑΣΙΛ 28.

Στα τέσσερα παιχνίδια του β' ομίλου, νίκες πανηγύρισαν οι ομάδες που αγωνίζονταν εντός έδρας, με τον Εθνικό Λατσιών να πλησιάζει την ΑΠΕΑ Ακρ. και να διατηρεί ελπίδες για την παραμονή του στην Β’ κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Eθνικός Λ. - Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-1

Ηρακλής Γερ. – ΑΕΖ 4-1

Σπάρτακος - Διγενής Μ. 3-0

Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ. 3-1

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ: Χαλκάνορας 38, Ηρακλής Γερ. 36, Σπάρτακος 36, Διγενής Μόρφου 35, ΑΠΕΑ Ακρ. 30, Εθνικός Λατσιών 27, ΑΕΖ 19, Αχ./ Ονήσιλος 8.