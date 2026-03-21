ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βήμα ανόδου η Καρμιώτισσα, ελπίδα παραμονής και… εκκωφαντικό 5-5

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλα όσα έγιναν το Σαββάτο (21/03) στην Β' κατηγορία

Bήμα για επιστροφή της στην Α’ κατηγορία έκανε η Καρμιώτισσα, μετά την εντός έδρας νίκη της με 1-0 επί της ΜΕΑΠ, για την 11η αγωνιστική του α' ομίλου στη Β' κατηγορία.

Η ομάδα των Πολεμιδιών, η οποία βρίσκεται στην 3η θέση, έφθασε τους 46 βαθμούς, αφήνοντας δύο πιο πίσω την ΠΑΕΕΚ και εφτά τη Δόξα, που έφεραν ισοπαλία χωρίς τέρματα στο μεταξύ τους παιχνίδι (0-0).

Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου (21/03) η Αγία Νάπα ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις απέσπασε ισοπαλία 5-5 κόντρα στον ΑΣΙΛ. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τον αγώνα Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Καρμιώτισσα – ΜΕΑΠ 1-0

ΠΑΕΕΚ – Δόξα 0-0

Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ 5-5

Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα 22/03, 15:30

 

Η βαθμολογία του α' ομίλου: Nέα Σαλαμίνα 69, Ομόνοια 29Μ 47, Καρμιώτισσα 46, ΠΑΕΕΚ 44, Δόξα 39, Αγία Νάπα 35, ΜΕΑΠ 28, ΑΣΙΛ 28.

---

Στα τέσσερα παιχνίδια του β' ομίλου, νίκες πανηγύρισαν οι ομάδες που αγωνίζονταν εντός έδρας, με τον Εθνικό Λατσιών να πλησιάζει την ΑΠΕΑ Ακρ. και να διατηρεί ελπίδες για την παραμονή του στην Β’ κατηγορία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Eθνικός Λ. - Αχυρώνας/Ονήσιλος 3-1

Ηρακλής Γερ. – ΑΕΖ 4-1

Σπάρτακος - Διγενής Μ. 3-0

Χαλκάνορας - ΑΠΕΑ. 3-1

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ: Χαλκάνορας 38, Ηρακλής Γερ. 36, Σπάρτακος 36, Διγενής Μόρφου 35, ΑΠΕΑ Ακρ. 30, Εθνικός Λατσιών 27, ΑΕΖ 19, Αχ./ Ονήσιλος 8.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χαλασμός από κόσμο έξω από το προπονητικό της Ίντερ, φοβερή στήριξη των οπαδών στα δύσκολα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη πρόκριση για τον Σίνερ - Μπαίνει στο Top 100 ο Γιοντάρ

Τένις

|

Category image

«Ασημένιος» στο Τορούν ο Καραλής - Αχτύπητος ο Ντουπλάντις!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Άρης προσγείωσε την Ομόνοια, η Ανόρθωση ξέφυγε απ΄όλους και ο Ύψωνας από τον Ολυμπιακό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πρώτη κιόλας!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καλύτερη αντίδραση...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ήδη 3+2 ο Ράφα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σαν παραμονή...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αποκαμωμένη η Τσέλσι, έκανε πάρτι η Έβερτον και έφτασε σε «τριάρα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκη κόντρα στην Τορίνο για την Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η λύτρωση με Ζούλιο Σέζαρ στο 90+4΄!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξέρανε τον Ολυμπιακό με buzzer beater στο 90+4΄ο Ύψωνας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε ελεύθερη πτώση η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Ήταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιόβιτς: «Μεγάλος σύλλογος η ΑΕΚ, που έχει τους πιο παθιασμένους οπαδούς μπροστά στους οποίους έχω παίξει»!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη