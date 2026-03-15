Μπεργκ: «Έχουμε ακόμη δρόμο και δεν θέλουμε...» - Η αναφορά του για τους τραυματίες

Η ικανοποίηση του Μπεργκ για τη νίκη και την εμφάνιση και τα μετρημένα λόγια

Ο προπονητής της Ομόνοιας κράτησε χαμηλούς τόνους μετά την πεντάρα επί του Ολυμπιακού αλλά και το +8 από τη 2η θέση.

Αρχικά είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι από τη νίκη και το αποτέλεσμα. Πετύχαμε ωραία γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο που αγωνιστήκαμε, την προσήλωση που δείξαμε και το γεγονός ότι δεν τους επιτρέψαμε να γίνουν επικίνδυνοι. 

Αναφερόμενος για τους λόγους που η Ομόνοια παρουσιάζεται τόσο καλή, απάντησε: «Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές που έχουν καλή νοοτροπία. Τους αρέσει να προπονούνται μαζί και τους αρέσει να αγωνίζονται γι’ αυτο τον σύλλογο.Υπάρχουν και άλλοι που βοηθούν. Παλεύουμε κάθε εβδομάδα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έχουμε ακόμη δρόμο και δεν θέλουμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είχαμε και αρκετούς τραυματισμούς. Είναι η σκληρή δουλειά σε καθημερινή βάση. Είμαστε χαρούμενοι για το πως παρουσιαζόμαστε αυτή την στιγμή».

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, είπε: «Ο Κουλιμπαλί έμεινε προληπτικά εκτός, ένιωσε ένα σφίξιμο και δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε. Αν έπρεπε να παίξει, θα μπορούσε. Το ίδιο και ο Σεμέδο. Δεν χρειαζόταν ωστόσο να τους χρησιμοποιήσουμε όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ο Μασούρας είναι και αυτός σε καλό δρόμο. Κάνει προπονήσεις με ένταση και μπάλα. Το ίδιο ισχύει και για τον Οντουμπάντζο. Ο Άιτινγκ επέστρεψε. Θέλουν ακόμη χρόνο οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα».

O Τερ Στέγκεν πήγε να ψηφίσει στις εκλογές της Μπαρτσελόνα και έφαγε πόρτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο... τυφώνας Ομόνοια που χάρηκε διπλά και ο ΑΠΟΕΛ που δεν τα παρατάει!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Κουτσερένκο «φρέναρε» τον Παναθηναϊκό κι ο Παναιτωλικός έφυγε με βαθμό από τη Λεωφόρο

Ελλάδα

|

Category image

Κωστή: «Δεν έχουμε συνηθίσει το φίλαθλο κοινό σε τέτοια αποτελέσματα»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πάρτι της Ομόνοιας με... καλεσμένο τον Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Ομόνοια ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό και κάνει… απόλυτο κουμάντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξανά αρνητικός πρωταγωνιστής ο Τούντορ, μπέρδεψε άνθρωπο της Τότεναμ με τον Σλοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόμο και Δουβίκας... τέζαραν τη Ρόμα και φουλάρουν για Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρέναρε στο Περιστέρι η ΑΕΚ και βρήκε... συγκάτοικους στην κορυφή!

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Φυσιολογικό να υποφέρεις και λίγο - Κάποια πράγματα δεν είναι θέμα δουλειάς»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λιάσος: «MVP ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Άρης - ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι, ο έφηβος νέος αστέρας της Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Πέρασε ξανά από Λεμεσό ο ΑΠΟΕΛ που επιμένει για Ευρώπη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη