Μπεργκ: «Έχουμε ακόμη δρόμο και δεν θέλουμε...» - Η αναφορά του για τους τραυματίες

Ο προπονητής της Ομόνοιας κράτησε χαμηλούς τόνους μετά την πεντάρα επί του Ολυμπιακού αλλά και το +8 από τη 2η θέση.

Αρχικά είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι από τη νίκη και το αποτέλεσμα. Πετύχαμε ωραία γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο που αγωνιστήκαμε, την προσήλωση που δείξαμε και το γεγονός ότι δεν τους επιτρέψαμε να γίνουν επικίνδυνοι.

Αναφερόμενος για τους λόγους που η Ομόνοια παρουσιάζεται τόσο καλή, απάντησε: «Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές που έχουν καλή νοοτροπία. Τους αρέσει να προπονούνται μαζί και τους αρέσει να αγωνίζονται γι’ αυτο τον σύλλογο.Υπάρχουν και άλλοι που βοηθούν. Παλεύουμε κάθε εβδομάδα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έχουμε ακόμη δρόμο και δεν θέλουμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είχαμε και αρκετούς τραυματισμούς. Είναι η σκληρή δουλειά σε καθημερινή βάση. Είμαστε χαρούμενοι για το πως παρουσιαζόμαστε αυτή την στιγμή».

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, είπε: «Ο Κουλιμπαλί έμεινε προληπτικά εκτός, ένιωσε ένα σφίξιμο και δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε. Αν έπρεπε να παίξει, θα μπορούσε. Το ίδιο και ο Σεμέδο. Δεν χρειαζόταν ωστόσο να τους χρησιμοποιήσουμε όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ο Μασούρας είναι και αυτός σε καλό δρόμο. Κάνει προπονήσεις με ένταση και μπάλα. Το ίδιο ισχύει και για τον Οντουμπάντζο. Ο Άιτινγκ επέστρεψε. Θέλουν ακόμη χρόνο οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα».