BINTEO: Η «εκδίκηση» του Γκάμπριελ από παίκτη της Άστον Βίλα, μετά τη νίκη της Άρσεναλ

Για τον λόγο αυτόν, θέλησε να απαντήσει στον Ονάνα, γνωρίζοντας ακριβώς τι κίνηση είχε κάνει, μετά τη νίκη της Άστον Βίλα στον πρώτο γύρο.

Μπορεί ο Γκάμπριελ Μανγκαλάες να μην αγωνιζόταν στην αναμέτρηση της Άστον Βίλα με την Άρσεναλ, στον πρώτο γύρο της Premier League, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν παρακολουθούσε τα social media.

Τι είδε και τι τον ενόχλησε; Μία κίνηση από τον Ονάνα της Βίλα, ο οποίος κατά τη διάρκεια των 11 επικρατήσεων των «βίλανς» το τελευταίο διάστημα, μπαίνοντας στα αποδυτήρια, έκανε μία συγκεκριμένη κίνηση: μετρούσε τις σερί νίκες, τις έβαζε στην τσέπη, έκλεινε το μπουφάν του και φώναζε «πάμε», επευφημώντας την ομάδα του.

Λίγα λεπτά, λοιπόν, μετά την ευρεία επικράτηση της Άρσεναλ επί του συνόλου του Ουνάι Έμερι, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θέλησε να απαντήσει. Με ποιον τρόπο; Κάνοντας ακριβώς την ίδια κίνηση!

Νίκη, τσέπη, μπουφάν, κραυγή και όλοι να καταλαβαίνουν πως οι «κανονιέρηδες» έχουν ακόμη έναν ηγέτη στα αποδυτήριά τους.

Θυμίζουμε πως αυτός ήταν που άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ, ενώ αναδείχθηκε και πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

Gabriel pocketed the 3 points the Onana way 😂😂pic.twitter.com/z9if4dTs7h — WelBeast (@WelBeast) December 30, 2025

