Μπαρτζώκας: «Η σχέση μου με τον Ολυμπιακό ξεπερνά το μπάσκετ - Είμαι πιο ήρεμος και ώριμος»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε συνέντευξη στη Σερβία όπου μίλησε για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, τη διαχείριση των συναισθημάτων του αλλά και το Final Four της Αθήνας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε στην εκπομπή «Na klupi» του «Arena Sport» και αναφέρθηκε τόσο στον ίδιο και στην ιδιαίτερη σχέση του με τους «ερυθρόλευκους», όσο για τον Βασίλη Σπανούλη και το πώς αντιμετωπίζει τη πρόκληση που το Final Four της Euroleague θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Για την σχέση του με τον Ολυμπιακο και το αν ξεπερνάει το μπάσκετ: «Πράγματι. Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα τον Ολυμπιακό ως πρώτος προπονητής. Είχα βρεθεί ξανά στον σύλλογο, αλλά εκείνη η περίοδος ήταν ξεχωριστή. Ερχόμουν από τον Πανιώνιο, το Μαρούσι και τη Λάρισα, όμως ο Ολυμπιακός είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα, γιατί είμαι φίλαθλος της ομάδας από παιδί. Το να γίνω προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ένα όνειρο ζωής. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές, αλλά και δύσκολες. Κατακτήσαμε την EuroLeague, χάσαμε το πρωτάθλημα, και μετά από δυόμισι χρόνια αποχώρησα. Η δεύτερη θητεία μου, τον Ιανουάριο του 2020, ήταν διαφορετική. Ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά τα συναισθήματα της πρώτης φοράς παραμένουν αξέχαστα. Αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ.»

 

Διαβαστε ακομη