H μπάλα στη σέντρα για την έναρξη του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αγώνες. Στο στάδιο «Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης» η Δόξα Κατωκοπιάς υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τη Cytavision.

Την ίδια ώρα στο στάδιο “Δημήτρης Χάματσος” στο Δάλι η ΜΕΑΠ υποδέχεται την ΠΑΕΕΚ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

19:00 Δόξα Κατωκοπιάς – Νέα Σαλαμίνα («Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»)

19:00 ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ (Δημήτρης Χάματσος, Δάλι)

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Αγία Νάπα (Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών)

19:00 Ηρακλής Γερολάκκου – Εθνικός Λατσιών (Δημήτρης Χάματσος, Δάλι)

19:00 Διγενής Μόρφου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών («Κατωκοπιά – Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης»)

19:00 ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Σπάρτακος Κιτίου (Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου)

19:00 ΑΣΙΛ - ΑΕΖ («Αμμόχωστος – Επιστροφή»)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

19:00 Χαλκάνορας – Ομόνοια 29Μ (Δημήτρης Χάματσος)

Τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος:

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

Αρχικά θα γίνει ένας γύρος 15 αγωνιστικών. Οι 16 ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση θα συνεχίσουν σε δύο ομίλους στη δεύτερη φάση που θα γίνει σε δύο γύρους με 14 αγωνιστικές.

Στον πρώτο όμιλο θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 και στο δεύτερο όμιλο οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-16.

Ανεξάρτητα από τον όμιλο που θα λάβουν μέρος, οι ομάδες θα μεταφέρουν στη δεύτερη φάση τους βαθμούς που θα έχουν εξασφαλίσει στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.

Οι τρεις πρώτες ομάδες από τον πρώτο όμιλο θα εξασφαλίσουν άνοδο στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 2026 -2027 και οι τελευταίες τρεις ομάδες από το δεύτερο όμιλο, θα διαβαθμιστούν στο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας.