Συνεχίζει αλάνθαστη η Πετρολίνα ΑΕΚ

Συνεχίζει αλάνθαστη η Πετρολίνα ΑΕΚ

Η ομάδα της

Με εκτός έδρας νίκη της Πετρολίνα ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής στο Λευκόθεο, με την ομάδα της Λάρνακας να κερδίζει  τον MAD Διγενή με 82-71. Η νικήτρια είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 42-26, ενώ να σημειωθεί ότι ο Διγενής αγωνίστηκε με τρεις ξένους, καθώς ο τραυματίας Punter, δεν ήταν σε θέση για να βοηθήσει.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο McKinnis (14 πόντοι – 21 βαθμοί).

Σε γρήγορο τέμπο εξελίχθηκε η 1η περίοδος και ενώ μετά από ένα μικρό αρχικό προβάδισμα για το Διγενή, στη συνέχεια η ΑΕΚ, παρουσιάζοντας ψηλά ποσοστά ευστοχίας, προσπέρασε αρχικά με 8-5 και ακολούθως, η υπέρ της διαφορά ανέβηκε στο +11, όταν στο 6`, προηγήθηκε με 19-8.

Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι συντήρησαν ένα σταθερό προβάδισμα άνω του +7 και έτσι με τη λήξη της 1ης περιόδου, η ομάδα της Λάρνακας προηγήθηκε με 25-15.

Παρότι στις αρχές της 2ης περιόδου ο ρυθμός έγινε πιο αργός, λίγο πριν το 14`, το προβάδισμα της ΑΕΚ, ανέβηκε στο +13 (30-17).

Αυτό το αργό τέμπο συνεχίστηκε ως και την ολοκλήρωση της 2ης περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να συντηρούν ένα σταθερό προβάδισμα, τη στιγμή που η άμυνα τους είχε περιορίσει αισθητά την παραγωγικότητα από πλευράς Διγενή.

Έτσι με τη λήξη του ημιχρόνου, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 42-26.

Όπως ξεκίνησε η 2η περίοδος, έτσι και στην αρχή της 3ης, ο ρυθμός ήταν και πάλι αργός, με τις επιλογές στις επιθέσεις να είναι προσεγμένες, αλλά με την ΑΕΚ να συντηρεί σταθερά τη διαφορά πάνω από το +10.

Ωστόσο λίγο πριν το 25`, η τιμή της διαφοράς ανέβηκε στο +20 πάντα για την ΑΕΚ, όταν το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 53-33.

Πλέον η μετέπειτα νικήτρια είχε τον έλεγχο στην αναμέτρηση και έτσι με το τέλος της 3ης περιόδου, προηγήθηκε με 65-49.

Παρότι όμως η ΑΕΚ έδειχνε να είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στη νίκη, το σερί 12-3 με το οποίο ξεκίνησε ο Διγενής στην 4η περίοδο, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον μιας και στο 34`, η διαφορά μειώθηκε στους 7 πόντους (68-61).

Στη συνέχεια όμως η ΑΕΚ ξαναβρήκε το ρυθμό της σε άμυνα και επίθεση, ανέβασε τη διαφορά στο 14 (78-64) λίγο πριν το 37` και πλέον ο Διγενής δεν είχε χρονικά περιθώρια νέας αντίδρασης. Τελικά η ΑΕΚ έφθασε στη νίκη με 82-71.

Δεκάλεπτα: 15-25, 26-42, 49-65, 71-82.

MAD Διγενής (Dragan Raca): Williams 24 (3), Σιζόπουλος 10 (3), Kone 11 (1), Bejjani 4, Okekuoyen 9 (1), Καραγιάννης 9 (1), Kruse, Κάσινος 2, Βασιλείου 2.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth, Cooper 11 (3), Γιανναράς 11 (1), McKinnis 14, Hunt 3 (1), Βάρσος 6 (1), Nottage 10 (2), Λοϊζίδης 3 (1), Παντελή 7 (1), Diggs 17 (5).

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβαστε ακομη