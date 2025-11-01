Διπλός... συναγερμός στην Ομόνοια με Φαμπιάνο και Αγκουζούλ

Με αλλαγή ξεκίνησε η Ομόνοια το β΄ ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ένωση.

Ο Αγκουζούλ έμεινε στα αποδυτήρια αφού προληπτικά αντικαταστάθηκε από τον Σίμιτς μετά από ένα κτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου 45λεπτου.

Ωστόσο, στο 53΄ αλλαγή έγινε και ο Φαμπιάνο μετά από μία πτώση στην έναρξη της επανάληψης.

Έτσι ήχησε ένας... μίνι συναγερμός στο πράσινο στρατόπεδο που εύχονται να μην έχουν κάτι σοβαρό. Να σημειώσουμε πως στην αμυντική γραμμή δεν είναι διαθέσιμος ο Κουλιμπαλί.